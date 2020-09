Skuespiller funnet død i eget hjem

Mandag 14. september ble den japanske skuespilleren Sei Ashina funnet død i sitt eget hjem i Tokyo.

36-åringen ble funnet av sin bror. Dagen i forveien hadde hun verken svart på meldinger eller anrop, skriver Variety.

Skuespillerens representanter, talentbyrået HoriPro, bekrefter dødsfallet.

«Hendelsen er for tiden under etterforsking, og vil vil be media om å ta hensyn til familiens dype sorg og unngå intervjuforespørsler», står det i uttalelsen gjengitt av People.

«Vi ønsker å uttrykke takknemlighet for Ashinas vennlighet i løpet av hennes levetiden, og be for dere alle.»

Ashina, hvis egentlige navn er Igarashi Aya, ble født i Fukushima, men flyttet senere til Tokyo som tenåring. Hun har spilt i en rekke japanske TV-serier og filmer.

I 2007 hadde hun en av hovedrollene i filmen «Silk», sammen med Kiera Knightley og Michael Pitt.