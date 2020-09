Uro preger skiskytterleiren: Demonterer og spyler ned traileren

To og en halv måned før sesongen starter for en rekke av vinteridrettene er spørsmålene langt flere enn svarene.

Og selv om koronasituasjonen er vanskelig nok i seg selv, er forvirringen enda større når det gjelder hvordan Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil håndheve forbudet mot fluorsmurning.

– Akkurat nå er situasjonen på gyngende grunn, kan du si. Vi føler oss ikke trygge på at alt skal gå knirkefritt, sier smøresjef for skiskytterne, Tobias Dahl Fenre.

Stor misnøye

23. og 24. september skulle han, sammen med sine smøresjefkollegaer i Skiforbundet, dratt til Tyskland for å teste apparatet som skal brukes til å kontrollere at ingen jukser med fluor under skiene.

I helga kom beskjeden om at testen er utsatt på ubestemt tid. Avgjørelsen har satt fyr på det som allerede var en gryende misnøye blant flere nasjoner.

STORRENGJØRING: Renholderne har inntatt den norske smøretraileren. Absolutt alt skal endevendes, renses og vaskes. Foto: Sigve Kvamme

– Alle har tenkt «greit, vi er drit misfornøyde med at dette har tatt så lang tid», men vi ble forsikret om at vi skulle få svar på alle spørsmål 24. september. På lørdag ble testen utsatt. Da begynner jungeltelegrafen hos oss å gå. Generalsekretærer snakker med hverandre, smøresjefene snakker med hverandre. Hva tenker Tyskland, Sverige og Finland? Er det på grensa til om vi kan akseptere det? sier Dahl Fenre.

Torsdag samles alle de tyske vintersportgrenene, både skiskyting, langrenn, kombinert, alpint og hopp, til et møte i Oberhof. TV 2 får opplyst at de der vil gå sammen om en felles strategi hvor det kan bli aktuelt å markere sin misnøye med FIS og IBU.

– Kan det bli aktuelt ikke å stille til start?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere nå, men vi er i god dialog med de andre nasjonene, sier Dahl Fenre.

Problemstillingene er i hvert fall i ferd med å hope seg opp:

* Hva skjer dersom måleverktøyet ikke blir klart til sesongstart?

* Hvilket nivå av fluor under skia vil bli akseptert uten at det medfører disking?

* Hvordan vil testingen foregå før start og etter målgang?

* Hvem vil holdes ansvarlig dersom et skipar har for høye fluorverdier?

* Hva blir straffen dersom noen blir tatt med for høye fluorverdier?

BEKYMRET: Smøresjef Tobias Dahl Fenre. Foto: Lise Åserud

Mannen som har hovedansvaret for utviklingen av måleverktøyet er tysk og heter Matthias Scherge.

På spørsmål om hvor langt de har kommet i arbeidet, svarer han slik i en epost til TV 2:

– Neste uke vil vi kjøre nok en intern testseanse, der vi ser nærmere på problemer som kalibrering av apparatet. Det er komplisert, men arbeidet fortsetter med god progresjon. Jeg vil gjerne svare nærmere på spørsmålene dine neste uke.

Men klokka tikker, og i smøremiljøene vokser usikkerheten seg stadig større.

– Vi kjenner på en uro fordi vi ikke vet hvordan verken måleprosessen eller regelverket rundt fluorforbudet kommer til å fungere. Vi vet heller ikke hvilke nivåer av fluor som vil bli akseptert og derfor føler vi usikkerhet rundt den jobben vi gjør med skiene vi har i disse dager. Dette fører til at vi blir nødt til å gå grundig til verks med rensing av traileren, utstyret og skiene, selv om det strengt tatt kan vise seg å være unødvendig til slutt, sier Tobias Dahl Fenre.

Tror noen vil jukse

Denne uka har han derfor overlatt smøretraileren til et renholdsfirma, for å forsikre seg om at ikke gamle fluorrester kan skape problemer for norske utøvere til vinteren.

Hele traileren gjennomgår en storrengjøring. Tak, vegger, ventilasjon og innredning spyles ned og vaskes, og det som kan demonteres tas ned og renses.

ALT MÅ RENSES: Smørerne kan ikke ta noen sjanser på at gamle fluorrester kan forurense skiene til utøverne. Foto: Sigve Kvamme

– Blir man litt paranoid nå på hvor kan det finnes fluor?

– Man blir kanskje det, ja. Det er på vegger, i støv, i kanaler, alle steder. Det er vanskelig å si hvor nøye vi skal vaske. Men da er vi på den sikre sida, i hvert fall, sier landslagssmører Lasse Ringkilen, som fungerer som en slags arbeidsleder for vaskegjengen når TV 2 er på besøk.

Hvis testmetodene ikke blir 100 prosent pålitelige til sesongstart, frykter smørerne at noen vil forsøke å utnytte kaoset.

– Det ser jeg på som helt naturlig, hvis man ser idrettshistorisk på det. Det er ikke tvil om at det er blitt brukt mye ressurser på å jukse i enkelte nasjoner. Vi kan ikke være så naive at vi tror ingen kommer til å prøve seg, sier Dahl Fenre.

Samtidig er han rett for rettssikkerheten til utøvere som forsøker å overholde et regelverk ingen helt har oversikt over per nå.

– Det kan oppstå problemer ved at de som eventuelt prøver å jukse eller jukser vil kunne gå gjennom, og de som ikke jukser vil kunne bli nektet start, selv om det ikke er riktig, sier han.

Tarjei Bø sier usikkerheten blant utøverne er stor.

– Vi aner ingenting om hvordan dette skal håndheves. Men når vi står på start, og har kjempet oss i mål, må vi være trygge på at den testen er sikker. Så folk ikke ryker den ene eller andre veien. Enten at folk som har jukset ikke blir tatt, eller det aller verste: at folk som har vunnet en konkurranse diskes på en feil måling, sier han.

I langrennsmiljøet er det også knyttet stor usikkerhet til fluorforbudet.

– Jeg vil at forbudet skal gjennomføres så langt vi er trygge på at vi har et system som funker, men akkurat nå føler jeg ikke meg trygg på at vi har et apparat som funker når vi ikke har sett det. Jeg håper bare at vi slipper å komme i den situasjonen der vi skal og spekulere om noen nasjoner har brukt fluor eller ikke, sier Espen Bjervig til TV 2.

Til nå har ledelsen og utøverne fått lite informasjon.

USIKKERHET: Therese Johaug er positiv til fluorforbudet, men mener at det kommer litt kjapt på.

– Jeg vet egentlig ingenting. Jeg håper at det kommer et system som er 100 prosent sikkert. Det er en ny tid vi går inn i nå. Jeg har 100 prosent tillitt til at støtteapparatet. Jeg kan ikke bekymre meg for en ting som jeg ikke får gjort noe med, sier Therese Johaug.

Skidronningen mener forbudet er en smule forhastet.

– Nå er det under to måneder til sesongstart og vi har ikke fått noen informasjon. Så det kommer kanskje litt kjapt på. Jeg vet ikke hvor langt FIS har kommet i prosessen, det har jeg ikke noe grunnlag for å svare på, men vi må bare stole på at de gjør en best mulig jobb, sier hun.