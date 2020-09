27 nye smittetilfeller i Bergen: – Flere med ukjent smittevei

Det er registrert 27 nye smittetilfeller i Bergen onsdag.

Selv om det de siste dagene har blitt registrert færre smittetilfeller enn i helgen, opplyser byrådet at de foreløpig ikke ser en nedgående trend.

– Flere av tilfellene har også ukjent smittevei. Dette er tilfellet for mellom ti til tolv personer, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Det er til nå registrert 1272 bekreftede smittetilfeller i Bergen, hvilket tilsier gjennomsnittlig 32 nye smittetilfeller daglig de siste 7 dagene.

Forlenger tiltakene

Byrådet i Bergen sier videre at de forlenger koronatiltakene i byen til og med tirsdag 22. september.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det er kritisk å begrense ytterligere smittespredning. Vi håper å se en tydeligere effekt de neste fem dagene, fordi vi ønsker ikke å ha inngripende tiltak lengre enn strengt tatt nødvendig, sier byrådslederen.

Anbefalingen om bruk av munnbind og hjemmekontor for alle som har mulighet videreføres også.

Fakta om koronatiltakene i Bergen Anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1-metersregelen ikke kan overholdes.



Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.



Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres.



På skjenkesteder og restauranter skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede.



Alle ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det.



Byrådet har også nedsatt kommunal kriseledelse (KKL).



Tiltakene ble vedtatt tirsdag 8. september. Onsdag 16. september ble de forlenget til tirsdag 22. september. Kilde: Bergen kommune/NTB

Stort smitteutbrudd

Bergen er byen i Norge som er hardest rammet av koronaviruset nå.

Mandag ble det registrert 32 nye smittetilfeller i byen, tirsdag var dette tallet 25. Onsdag var tallet 27.

Ettersom smittesituasjonen utvikler seg, vil også tiltakene vurderes fortløpende.

– Innen mandag vil byrådet ta stilling til en eventuell oppheving eller videreføring av restriksjonene, sier byrådslederen.

Inngripende tiltak

Forrige uke ble det innført restriksjoner i Bergen som følge av den høye smitteøkningen. Blant annet er det ikke lov til å samle mer enn 10 personer privat, offentlige arrangementer får ikke overstige 50 deltakere og barer og restauranter er pålagt å operere med besøkslister.

Etter meldingen om at alle tiltakene videreføres onsdag, sa byrådslederen at de jobber med å finne gode justeringer i reglementet for offentlige arrangementer i kommunen.

– Det gjør vi slik at tiltakene kan treffe bedre fremover og ikke så sjablongmessig, sier Valhammer.