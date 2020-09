Politiet: – Avslørt historisk stor sak om seksuelt misbruk av hunder

Onsdag ble den tiende personen pågrepet i det politiet omtaler som en svært omfattende sak, hvor hunder skal ha blitt utsatt for overgrep av et nettverk av nordmenn og utenlandske personer.

I juni i år aksjonerte politiet mot en adresse på Østlandet, i en sak som omhandlet pedofili. Det skulle lede dem inn på det politiet nå omtaler som Norges mest omfattende sak noensinne om seksuell omgang med dyr.

På bakgrunn av et elektronisk beslag de gjorde på adressen på Østlandet, aksjonerte politiet umiddelbart mot to menn i henholdsvis Haugesund og Trøndelag.

Onsdag kan TV 2 fortelle at en tiende person nå er pågrepet i saken.

De to mennene i Haugesund og Trøndelag er hovedmistenkte. De to har drevet hver sin kennel og disponert et titalls hunder.

Ifølge politiet har de to reist landet rundt og tilbudt andre menn og kvinner å forgripe seg på hundene.

Treffene skal ha vært på privatadresser, i Airbnb-boliger og parkeringshaller. Minst 24 hunder skal ha blitt forgrepet seg på, ifølge politiets etterforskning.

I avhør med politiet har de to hovedmistenkte erkjent at de har hatt seksuell omgang med dyr i 15-20 år.

Ny mann pågrepet

Etter dagens pågripelse er det totalt ti nordmenn involvert i det politiet mener er et nettverk, som også har forgreininger til utlandet.

Den tiende mannen, som ble pågrepet onsdag, ble avhørt og løslatt samme dag. Han har erkjent straffskyld, opplyser politiet til TV 2.

Mannen, som er siktet for å ha befatning med overgrepsmateriell, har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. Han er også siktet for seksuell omgang med hunder.

BEVIS: Dette bildet er en del av politiets beviser. I bakgrunnen kan man se at det er rigget til kamera, klart for filming av overgrepet mot den fastbundede hunden. Foto: Tipser.

Flere av de siktede skal ha tatt del i overgrepene. De har også produsert, eller vært i besittelse av enorme mengder med pornografiske videoer og bilder av overgrepene, ifølge politiet.

Den hovedmistenkte mannen i Trøndelag erkjenner straffskyld etter siktelsen, får TV 2 opplyst av mannens forsvarer, Erlend Nilsen.

Forsvareren til den hovedmistenkte i Haugesund, Sverre Hatland, sier til TV 2 at hans klient ikke ønsker å kommentere saken, eller spørsmålet om straffskyld.

– Historisk

Ifølge politiet har overgrepene vært ukentlige og med svært grov utførelse, og blant annet omfattet penetrering og innføring av gjenstander.

– Treffene har blitt avtalt i god tid i forkant og foregått i store deler av landet, forteller Christine Kleppa, påtalejurist i Sør-Vest politidistrikt, til TV 2.

Trøndelag politidistrikt opplyser at minst åtte hunder har blitt avlivet etter at saken ble kjent.

Sakens omfang gjør saken historisk, ifølge politiet. Aldri før har politiet sett en så omfattende og alvorlig sak som omhandler overgrep mot dyr.

HISTORISK: På grunn av lite rettspraksis og sakens omfang er det den ifølge Christine Kleppa den største saken som omhandler seksuell omgang med dyr. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2

– Vi har ikke sett lignende sak i Norge. Det har vært noen enkeltstående tilfeller med overgrep på dyr, men ikke i nærheten så stor sak som dette i Norge, forteller Kleppa.

– Saken er historisk fordi vi ikke har en slik sak med så stort omfang i norsk rettshistorie, fortsetter hun.

Internasjonalt nettverk

Først trodde politiet at det kun var snakk om nordmenn, men nå mener de at det norske nettverket har forgreininger utover Norges grenser.

PRIORITERT: Politiet i Sør-Vest ved Stavanger politistasjon har siden juni etterforsket saken. Foto: Carina Johansen / NTB

Politiet bekrefter til TV 2 at Tyskland og Danmark har startet etterforskning på bakgrunn av beslag norsk politi har gjort i Norge.

Politiet utelukker dermed heller ikke at personer fra andre land kan ha kommet til Norge for å ha sex med hundene.

– Vi har elektroniske bevis på at mannen i Haugesund har hatt kontakter i utlandet. En tysker og en danske har hatt egenprodusert overgrepsmateriell av hundene, sier Kleppa.

– De har muligens vært på besøk for i Norge å ha seksuell omgang med hundene, utdyper hun.

Chattet om overgrep

TV 2 har fått se deler av bevismaterialet i saken, blant annet en chatdialog på en kryptert chat-tjeneste:

«Gøy og se andre norske her inne også», skriver den hovedmistenkte fra Haugesund.

«Hehe, jau. Ganske "ensomt" for "oss" i så og si alle skandinaviske land x3», svarer en av siktede.

Samtalen pågår i flere dager, og det blir utvekslet bilder av overgrep av hunder samt muligheter for å avtale sextreff.

Pågått over lang tid

Det var først i 2010 at det ble ulovlig å ha sex med dyr i Norge. De mistenkte kan derfor ikke siktes for hendelser som har skjedd før 2010.

Ifølge politiet er det de to hovedmistenkte som har vært kontaktpunktet for de resterende åtte personene i Norge, samt de to personene i utlandet. De skal ha kommet i kontakt via chattemuligheter på nettsider med pornografisk innhold.

Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser i saken.

– Dette er en sak som prioritereres hos politiet. Vi er nærmer oss ferdig etterforsket, men det kan forekomme flere pågripelser hvis vi gjør flere beslag, forklarer Kleppa.

Det er Trøndelag politidistrikt som har hatt hovedetterforskningen. Politiadvokat Aage Midling sier til TV 2 at de er slutten av etterforskningen og regner med å sende over innstilling om påtaleavgjørelsen til Statsadvokaten i slutten av september.