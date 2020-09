Bare minutter etter at bestevenninnene la ut bildet, var de døde

Området rundt den usikrede Lages-fossen i Santa Catarina-fjellkjeden er forbudt for besøkende fordi myndigetene anser den som livsfarlig.

Likevel er den ifølge den brasilianske TV-kanalen RIC Mais et populært badested for lokalbefolkningen.

Like etter at Medeiros og Velasquez, som begge var studenter, søndag ettermiddag hadde lagt ut et Instagram-bilde av seg selv fra toppen av fossen, stupte de begge 30 meter ned i døden.

FØR FALLET: Dette bildet la kvinnene ut på Instagram kort tid før den fatale ulykken. Foto: Instagram

Mange øyevitner

Militærpoliti-kaptein Jacques Henrique Martins forteller den brasilianske avisa UOL at kvinnene stod på kanten av fossen da en av dem skled utforbi kanten.

Da den andre kvinnen forsøkte å hjelpe henne, skled også hun.

På bildet kvinnene la ut på Instagram, ser man en håndfull mennesker som bader i vannet nedenfor fossen.

Flere av disse ble ifølge Globo øyevitner til at kvinnene gled og stupte ned i vannet, og ringte det brasilianske nødnummeret.

Krevende redningsaksjon

Velasquiez ble erklært død på stedet, mens Medeiros døde på sykehuset Nossa Senhora dos Prazeres i Lages kort tid etter at hun ble hentet med ambulansehelikopter.

Siden fossen ligger vanskelig til, var det umulig for helsepersonell å ta seg til ulykkesstedet i ambulanser.

Derfor måtte militærpolitiet og deres helikopter bistå.

– Det ville ikke vært mulig å utføre redningsaksjonen uten et helikopter. Dessverre døde hun. Det var ikke mulig å redde henne, sier militærpolitikaptein Martins.