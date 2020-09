Hemmelig politiaksjon mot droner ved Slottet 17. mai

Politiet stoppet to droner over 17. mai-toget på vei mot Slottsplassen i 2019, skriver Dronemagasinet og Politiforum.

Politiaksjonene, som inntil onsdag har vært ukjente for offentligheten, ble iverksatt fordi dronene ble ansett som trusler.

– I ene tilfellet ble piloten lokalisert og beordret til å lande. I det andre tilfellet ble vi nødt til å iverksette andre tiltak for å stoppe dronen, sier Jan Otto Johansen, som er prosjektleder for mottiltak mot droner i Felles enhet for nasjonale bistandsressurser ved Oslo Politidistrikt.

Politiet har mulighet til å be Forsvaret om støtte via bistandsinstruksen. Ifølge Dronemagasinet deltok Forsvaret i aksjonen mot dronene som kom mot Slottplassen. Politiet går ut med hendelsene, for å advare mot uvettig bruk.

– Der og da kunne ikke politiet vite hvilke hensikter dronene hadde, og måtte iverksette tiltak. Det er viktig at folk forstår at om man ikke setter seg inn i reglene, så kan det få store konsekvenser, sier Johansen.