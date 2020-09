Norge er åpenbart et viktig land for alle som lager elbiler, selv om vi representerer en dråpe i havet i forhold til det globale bilmarkedet.

Takket være fritak for avgifter og moms på alle utslippsfrie biler, kjøper nemlig stadig flere nordmenn elbil. Flere ganger i år har antall elbiler stått for over halvparten av det totale nybilsalget.

Denne posisjonen gir oss noen fordeler. Blant annet er det ofte vi som får nye elektriske modeller først, eller i alle fall veldig tidlig.

En av de som har skjønt betydningen av å treffe godt i Norge, er Polestar. De er eid 50/50 av Volvo og deres kinesiske eier Geely.

Polestar 2 er den første helelektriske bilen ut. Det navnet er det bare å merke seg med en gang. Akkurat nå pågår nemlig utleveringen av biler til tusenvis av norske kunder.

Hva er dette?

Polestar er altså et rykende ferskt bilmerke. De debuterte med den lekre og dyre todørscoupeen Polestar 1. Det er en ladbar hybrid. Andre modell ut har altså det ikke spesielt kreative navnet Polestar 2.

Selv om modellnavnene ikke vinner noen priser, er tanken bak Polestar å være noe litt annerledes. I forhold til Volvo er målet å være mer sporty og alle modellene skal være elektrifiserte. Vi ble først kjent med Polestar-navnet via bilsport – og deretter i forbindelse med enkelte modeller fra Volvo. Polestar både var og er nemlig tuningpartneren til det svensk/kinesiske bilmerket.

Nå er de altså blitt et helt eget bilmerke. Riktignok er slektskapet til Volvo tydelig å se – og plattformen i Polestar 2 er den samme som brukes i Volvo XC40. Men det nye merket gjør også en del ting på sin egen måte, der de skiller seg ut fra både Volvo og alle andre modeller på markedet.

Kom inn og kjør, da vel! Polestar 2 er en morsom bil på svingete vei. Performance Pack gir justerbare dempere fra Ôhlins. Men det er mye plunder å justere dem ...

Hvordan er den å kjøre?

Det er ingen tvil om at Polestar har tatt nettopp kjøreegenskaper på alvor. Batteriene sørger for både lavt tyngdepunkt og et stivt karosseri, og vektfordelingen er tilnærmet 50/50 på for- og bakaksel.

I tillegg er testbilen utstyrt med Performance Pack. Det betyr blant annet justerbare støtdempere fra Öhlins. Du har kanskje ikke hørt om Öhlins, men de er store innen motorsport, med erfaring fra blant annet Formel 1 og Le Mans. Så dette er folk som vet hva de driver med.

Det merkes på Polestar 2, også. Her får du nemlig 22 (!!!) justeringsnivåer på støtdemperne. Og hver enkelt demper justeres individuelt – og manuelt! Ja, du leste riktig. Her må du fram med jekken, og begynne å skru, hvis du vil justere oppsettet. Vi viser mer om dette på video her!

Sammen med 20" smidde alufelger og oppgraderte Brembo-bremser (ventilerte foran), blir 2 en skikkelig rampete familiebil. Du får rett og slett en god dose kjøreglede. Jo hardere du setter den opp – jo mer moro (og mindre komfort, da).

Selv i den mykeste settingen (Polestar anbefaler nivå 20 foran og 18 bak for maksimal komfort), er dette en kapabel bil på svingete småveier. Noen vil kanskje synes den blir noe hard og stump over krappe fartshumper eller på ujevn vei. Da bør du vurdere å gå for standardoppsettet.

Husk også at det tar litt tid å justere støtdemper-nivået. Det er ikke noe du kommer til å gjøre underveis på familiens biltur, for å si det sånn.

Styringen kan også justeres. Vi liker den litt vektet, når det skal kjøres aktivt. Mens det ellers fungerer fint at den er lett og presis på vanlig kjøring.

Polestar 2 har plass til ladekablene foran, slik som mange andre. Smart og praktisk.

Lydnivået er lavt, og bidrar til at du får en god opplevelse.

Hvordan er plassen?

Mange vil kunne bruke Polestar 2 som familiebil. Både fordi den har brukbar bagasjeplass – og fordi den kan utstyres med både takstativ og hengerfeste.

Bagasjerommet er lett å utnytte, og har en romslig "kjeller" under gulvet. Og siden alle lade-ledningen får plass i "frunken" foran, er dette ekstrarommet tilgjengelig til bagasje. Det er også en praktisk løsning med støttevegg, når du ikke har så mye bagasje. Den kan holde poser/bager på plass. Smart, enkelt og noe mange vil sette pris på. Du får også en liten skiluke hvis du legger ned midtarmlenet i baksetet.

I tillegg er det en fordel at bakluka er av typen "kombi" – som gir mye bedre tilgang enn et vanlig koffertlokk.

Totalt er bagasjekapasiteten på 440 liter.

Hvis det blir for snaut, kan du altså bruke takstativ (opptil 75 kg) – eller tilhenger. Polestar 2 kan trekke opptil 1,5 tonn – og det er bra for en elbil.

Det er bra plass i baksetet. Men både takhøyde og beinplass kan bli litt snau for de over 185 cm.

Finest utenpå eller inni?

Et av argumentene for å velge Polestar, er for mange designet. Den ser sporty ut – samtidig som plastdekoren rundt hjulbuene gir SUV-assosiasjoner. Den har også noe som minner om en tradisjonell grill, og gjør at den ikke ser ut som en elbil.

Fronten domineres ellers av Tors Hammer-signaturlysene, et lite nikk til Volvo, der altså. Disse lysene har forøvrig 84 individuelle piksler, er adaptive og fungerer godt på mørke høstveier.

Hekken har særpreg med "klamme"-LED-lysene som strekker seg over hele bredden på bilen. Fordi den nedre delen av bakfangeren er av plast, kan den se litt høyreist ut.

Totalinntrykket er at du får en barsk bil med stramme linjer. Velger du lyse farger understrekes SUV-preget – mens plastdetaljene blir mindre framtredende om du går for mørkere farger.

Uansett får den et løft med Performance Pack – som gir flotte 20" smidde alufelger og lekre gullfargede bremsekalipere på Brembo-bremsene.

Innvendig er det tydelig at man har valgt å fokusere på særpreg og opplevd kvalitet. Det ser lekkert ut – og ikke minst, det fungerer veldig godt.

Stilig girspake med belyst logo. Fint med fysisk hjul til å justere volum og start/pause-knapp.

Det aller beste med interiøret er rett og slett infotainment-systemet. Som første bilmerke i verden har Polestar integrert Google Android (fungerer ypperlig også mot iPhone). Inkludert her er et stemmestyringssystem som overgår alt annet på markedet. Se video og les om hvilke muligheter dette åpner opp for her.

Setene i testbilen er kunststoff. Rent visuelt ser de ganske kjedelig og grå ut – men komforten er god, samtidig som du har bra sidestøtte. Helt på høyde med de aller beste setene til Volvo er de imidlertid ikke.

Skinnsetene koster 40.000 kroner ekstra. De er i tillegg ventilerte – men kun tilgjengelig i beige farge, i kombinasjon med lyst treverk i listene. Litt irriterende at du ikke kan få svarte skinnseter, og kombinasjon med andre lister.

Flot skjerm med god oppløsning. "Knappene" er store, noe som er bra for sikkerheten. Men det beste er å forholde seg til det glimrende stemmestyringssystemet.

Standardutstyret på introduksjonsmodellen inkluderer for øvrig det tøffe infotainmentsystemet, glasstak, LED-lys, elektriske seter, trådløs mobillader og adaptiv cruisecontrol.

Strengt tatt trenger du faktisk bare vinterdekk (og hengerfeste?), utover det som er inkludert i startprisen.

Går den bra?

Når du har over 400 hk / 660 Nm i en relativt kompakt bil, pleier svaret på det spørsmålet å gi seg selv. Nå veier riktignok Polestar 2 solide 2,2 tonn, men her går det heftig for seg, uansett.

Det er en elmotor på hver aksel, som gir firehjulsdrift. 0-100 km/t er jo det mange bruker som målestokk. Den øvelsen leveres på bare 4,7 sekunder. Særlig akselerasjonen som kommer umiddelbart etter du gir gass, er imponerende. Her får du virkelig føle på momentet som er tilgjengelig i en elmotor. Toppfarten er 205 km/t.

Så kan en naturligvis argumentere med at det finnes andre elbiler på markedet som er enda raskere. En bil mange vurderer Polestar 2 opp mot, er for eksempel Tesla Model 3.

Men spørsmålet man bør stille seg, er kanskje når du egentlig trenger en bil som går fortere ut av lyskrysset enn Polestar 2. Det er vel egentlig bare når du tilfeldigvis står ved siden av en ivrig Model 3 og venter på grønt lys ...

Du kan forresten velge å delvis slå av ESP-systemet, slik at du får en litt mer leken kjøreopplevelse. Men grepet er så bra, at du må pushe hardt for å få den til å slippe.

Forøvrig har den 15,1 cm bakkeklaring. Det er sånn at den kan måle seg med en del SUVer – og tar deg hele veien opp til hytta.

Rekkevidden er oppgitt til 470 kilometer – takket være et solid 78 kWt-batteri. Og vår erfaring er at det rekkevidden stemmer bra, så lenge forholdene er gunstige. Hvordan det blir på vinteren, blir jo naturligvis en annen sak. Polestar har ikke varmepumpe, så det kan gi utslag i kulda ...

Hurtiglading går unna i opptil 150 kW. Ikke like mye som Tesla Model 3, som nå klarer opptil 250 kW. Men det er likevel slik at du raskt får bygget opp rekkevidden før du reiser videre.

Du vil etterhvert se mange av disse på norske veier.

… og konklusjonen er?

Totalpakken til Polestar 2 er rett og slett råsterk: Startpris på 469.000 kroner, firehjulsdrift, mulighet for hengerfeste og takstativ, god rekkevidde, tøft design og ikke minst Google-infotainmentsystemet. Mange vil nok også være glad for 3 års service og veihjelp, inkludert i prisen.

I tillegg treffer den blink på kjøreegenskaper og gir deg følelsen av å sitte i noe dyrt og påkostet. Du bør imidlertid prøve den både med og uten Performance Pack – for å finne ut hva du liker best.

Men vi har vanskelig for å finne et bilkjøp som gir mer for pengene akkurat nå, enn denne.

Polestar 2 Motor: 2 x el Effekt: 408 hk / 660 Nm 0-100 km/t: 4,7 sek. Toppfart: 205 km/t Bagasjerom: 405 liter / 35 liter (frunk) Rekkevidde: 470 km (WLTP) Forbruk: 1,5 kWt/100 km Ladekapasitet: 11 kw (hjemme) / 150 kw (hurtiglader) Lengde x bredde x høyde: 461 x 186 x 150 cm Vekt: 2.198 kg Hengervekt: 1.500 kg Pris: Fra 469.000 kroner Pris testbil: 519.000 kroner

