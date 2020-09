Fotballryktene: – Tottenham tar innersvingen på United

Mens Bayern München vekker interesse for Chelsea-talent til live igjen. Få dagens rykter!

Tirsdag kveld bekreftet agenten til Gareth Bale at det pågår samtaler med Tottenham om en mulig retur til London. Nå skriver Daily Mail at Dele Alli kan bli brukt som et smøremiddel for å få på plass en avtale. Tottenham skal angivelig være villige til å betale 50 prosent av Bales enorme ukelønn på 5,8 millioner kroner. Manchester United skal også ha vært interessert i Bale.

Tottenham ser også ut til å ha tatt innersvingen på United i jakten på venstreback Sergio Reguilon, som var på lån fra Real Madrid i Sevilla forrige sesong. Det skriver ESPN. Angivelig skal partene være enige om en femårsavtale. Reguilon vil koste Spurs rundt 320 millioner kroner.

Callum Hudson-Odoi avslo Bayern München og endte i stedet opp med å signere en ny kontrakt med Chelsea. Nå skriver Daily Mail at Bayern har vekket til liv sin interesse for den meget talentfulle 19-åringen. Juventus skal også ha Hudson-Odois situasjon under oppsyn.

Samtidig er et kjøp av keeperen Edouard Mendy fra Rennes nært forestående for Chelsea, melder blant andre Daily Star.

Independent skriver at Chelsea også jobber med å kvitte seg med venstrebacken Emerson Palmieri. Inter skal fremdeles være interesserte, det samme skal West Ham være.

Arsenal jobber fremdeles med å få inn nye spillere, og Mirror hevder at jakten på Lyons Houssem Aouar og Atlético Madrids Thomas Partey pågår fremdeles. Det er likevel slik at Arsenal må kvitte seg med noen spillere for å få råd til nye.

Emiliano Martinez har tatt farvel med Arsenal-fansen i et innlegg på Instagram. Keeperen skal signere for Aston Villa, skriver The Sun.

Goal.com skriver at Luis Suárez-overgangen til Juventus kan gå i vasken. Selv om spissen og Juve er enige om de personlige betingelsene, går det for seint med å få italiensk pass. Det gjør at sesongstarten står i fare. Suárez må ifølge fotballnettstedet ha italiensk pass siden Juventus' utenlandskvote er fylt opp.

Dersom de klarer å kvitte seg med Samuel Umtiti og Jean-Clair Tobido, ønsker Barcelona å hente Manchester City-midtstopper Eric Garcia. Det skriver Daily Mail. Sportsdirektør Ramon Planes bekrefter at den unge spanjolen, som har en fortid i Barcelona, er en spiller som passer inn i klubbens fremtidsplaner.