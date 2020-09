Avviser å ha undedrevet viruset: – På mange måter har jeg overspilt

USAs President Donald Trump gjentok under et velgermøte natt til onsdag at han ikke underspilte koronaviruset, og uttalte samtidig at en vaksine er rett rundt døra.

I et velgermøte natt til onsdag, der han snakket med velgere som fortsatt ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på, ble USAs president Donald Trump spurt om en uttalelse han skal ha kommet med til journalist Bob Woodward, der han uttalte at han uttalte at han underspilte faren av koronaviruset for å ikke skape panikk.

– Jeg liker fortsatt å spille det ned, fordi jeg vil ikke skape panikk, sa Trump i intervjuet med Wodward, 15 mars i år, skal han ha sagt til Woodward.

Under nattens møte, arrangert av ABC News, uttalte Trump at han ikke underspilte virusets trussel:

– På mange måter har jeg overspilt det med tanke på tiltakene jeg gjorde, uttalte Trump til publikum natt til onsdag.

På spørsmål fra salen om hvordan uttalelsen er forenelig med presidentens ansvar for å beskytte USA, svarte Trump at handlingene han gjorde ved å stenge grensene til USA var det viktigste.

– Vi ville ha mistet tusener av mennesker dersom jeg ikke hadde stengt grensene. Vi gjorde en veldig, veldig viktig jobb når vi gjorde det, enten du kaller det talent eller flaks, så var det veldig viktig.

Avslørende bok

Bob Woodwards nye bok «Rage» er basert på 18 intervjuer han hadde med Trump mellom desember og juli.

Ifølge boken ble Trump allerede 28. januar informert om hvor alvorlig koronautbruddet i Kina var, og han ble forberedt på at pandemien ville bli noe av det tøffeste han ville møte i sin tid som president.

– Trump så aldri ut til å være villig til å mobilisere føderale myndigheter i kampen mot viruset, og skjøv problemene over på delstatene. Det var ingen reell ledelse eller plan for hvordan organisere møtet med den komplekse krisen USA møtte, skriver Woodward i boken.

– Dødelig

Trump skal også på et tidlig tidspunkt ha vært klar over hvor dødelig det nye viruset var.

– Du bare puster inn luft, og så blir du smittet. Det er veldig vanskelig. Det er mye mer dødelig enn influensa, sa Trump i en samtale med Woodward 7. februar.

På samme tid sa Trump utad at amerikanske myndigheter hadde korona-situasjonen under kontroll, og at det ikke var noen grunn til å frykte viruset.

Han uttalte på dette tidspunktet det amerikanske folk at koronaviruset ikke var noe mer dødelig enn influensa.

Mener vaksine kommer snart

Under nattens valgmøte uttalte Trump at en koronavaksine kan være klar allerede om tre-fire uker.

– Om du vil ha sannheten, så hadde tidligere administrasjoner kanskje brukt år på å få til en vaksine, på grunn av Food and Drug Administration og alle godkjennelsene, og vi er uker unna. Du vet, det kan være tre uker, fire uker, men vi tror vi har det. Johnson & Johnson, Pfizer, vi har flinke selskaper, og de er veldig, veldig nærme, sier Trump.

Noen timer tidligere, på Fox News, sa Trump at en vaksine kan være klar om fire til åtte uker.

Eksperter, blant dem Trump-administrasjonens smittevernekspert Anthony Fauci, sier at en vaksinegodkjenning mest sannsynlig vil være klar ved utgangen av året.