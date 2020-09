Har holdt seg unna valgkamp i 175 år – nå gjør de helomvending

I en artikkel publisert tirsdag denne uken skriver det kjente tidsskriftet Scientific American at de har tatt en beslutning som går stikk i strid med hva de har gjort gjennom hele sin eksistens. Ifølge The Washington Post er tidsskriftet landets eldste som har blitt drevet uten avbrudd.

Trump-skepsis i 2016

– Scientific American har aldri erklært støtte til en presidentkandidat i sin 175 år lange historie. Dette året er vi tvunget til det. Og vi tar ikke lett på dette, skriver redaktørgruppen i sin kronikk.

For fire år siden uttalte tidsskriftet at de fryktet daværende presidentkandidat Donald Trump på bakgrunn av hans syn på forskning, men de gikk ikke da så langt at de erklærte støtte for motkandidaten Hillary Clinton.

– Udugelig

Nå skriver de at Trumps syn på forskning og vitenskap under hans fire år som president er en av hovedgrunnene til at de nå velger å erklære støtte til hans motstander, demokraten Joe Biden.

– Det mest knusende eksempelet er hans uærlige og udugelige svar på Covid-19-pandemien, som har kostet over 190.000 amerikanere livet.

Tidsskriftet omtaler Trumps tiltak som president som «katastrofale», og peker også på presidentens gjentatte angrep mot helsevesenet, forskere, og miljøtiltak.

Artikkelen ble publisert dagen etter at Trump besøkte California i anledning storbrannene som herjer i tre delstater på USAs veskyst. Da presidenten ble oppfordret til å ikke ignorere forskning, svarte han at «det vil bli kaldere. Vent og se».

Kritiserer Trump-ekspert

Tidsskriftet kommer også med kraftig kritikk av Trump i en sammenligning av hvilke eksperter de to presidentkandidatene benytter seg av. Om Bidens liste konkluderer de:

– Den inkluderer ikke leger som tror på romvesen og avkreftede virusbehandlinger, deriblant en Trump har omtalt som «veldig respektert» og «spektakulær», skriver de.

– Derfor oppfordrer vi deg til å stemme på Joe Biden, som gir deg faktabaserte planer for å beskytte helsen vår, økonomien vår og miljøet vårt.