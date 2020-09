Cardi B vil skille seg: – Ingen mulighet for forsoning

Ifølge skilsmissedokumenter flere medier har fått tilgang på er det over ut for rappernes ekteskap.

Ifølge rettsdokumenter underholdningsnettstedet TMZ og avisa Los Angeles Times har gjennomgått ønsker Belcalis Almanzar (27), best kjent under artistnavnet Cardi B, å skille seg fra sin ektemann.

Hun giftet seg med Kiari Cephus, kjent under artistnavnet Offset, i en hemmelig seremoni i 2017. Året etter fikk de datteren Kulture sammen.

Ifølge Los Angeles Times leverte Cardi B inn skilsmissepapirene i byen Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia tirsdag.

Vil ha ansvar for datteren

Ifølge avisa ønsker Cardi B å få eneansvar for deres to år gamle datter, og krever at Offset betaler barnebidrag, samt dekker advokatutgifter. Ifølge dokumentene har de vært separert den siste tiden, og det er ifølge henne liten sjanse for at de finner sammen igjen.

– Det er ingen mulighet for forsoning, skriver hun.

Ifølge de to mediene er det ikke omtalt noen spesifikke summer i dokumentene, men hun ber om en «rettferdig fordeling av alle verdier i ekteskapet».

Turbulent forhold

TMZ skriver at ekteskapet tidvis har vært turbulent, og at det deriblant har vært anklager om utroskap. Ifølge nettstedet Hollywood Unlocked, som først omtalte skilsmissen, ba Offset om å bli tilgitt midt under en konsert i 2018.

Da tok han over scenen med en presentasjon som inkluderte blomster og en kake som sa «ta meg tilbake».

– Alle mine feil er blitt gjort offentlig kjent, og jeg tenker det er rett at min beklagelse blir offentlig også, uttalte Offset da.

Det vil bli avholdt en høring i saken 4. november.