I et innlegg skriver Bill Gates at han er i sorg etter at hans far døde mandag.

I et innlegg på Gatesnotes.com skriver Microsoft-gründeren og filantropen Bill Gates at hans far, som han deler navn med, er død.

Den tidligere advokaten ble 94 år gammel, skriver Gates.

TIDLIGERE ADVOKAT: Microsoft-gründer Bill Gates far, Bill Gates sr, døde mandag denne uken. Den tidligere advokaten har blant annet hatt en sentral rolle i Gates-stiftelsen. Foto: Cheryl Hatch

– Vi vil savne ham mer enn det som er mulig å uttrykke akkurat nå. Vi føler sorg, men også takknemlighet. Hans bortgang er ikke uventet. Han var 94 år gammel, og helsen has har gradvis blitt verre. Vi har alle hatt god tid til å reflektere over hvor heldige vi har vært for å ha denne fantastiske mannen i livene våre i så mange år, skriver Gates.

Skryter av faren

I innlegget skriver han at folk har pleid å spørre han om hvorvidt faren var den «ekte» Bill Gates.

– Sannheten er at han var alt jeg prøver å være. Jeg vil savne ham hver dag, skriver han i innlegget.

Farens fulle navn var William H. Gates II, men han brukte Bill Gates til vanlig.

– Han bruke aldri «II», det synes han ble for pretensiøst, skriver sønnen.

Gjennom innlegget skryter gründeren av tålmodigheten faren ga ham og søstrene Kristi og Libby i oppveksten, også da de kranglet.

Fortalte om samarbeidet

– Ettersom jeg ble eldre begynte jeg å sette pris på min fars stillferdige innflytelse på viljen min. Da jeg var liten var han ikke dominerende eller styrende, men lot meg heller aldri flyte på ting jeg var gode på. Han fikk meg alltid til å prøve ting jeg hatet eller ikke trodde jeg greide, for eksempel svømming og fotball, skriver han.

I innlegget skriver han også om arbeidet de har gjort sammen i The Gates Foundation, som ble etablert i år 2000.

– Vi arbeidet ikke der som far og sønn, men som venner og som kolleger. Vi ønsket alltid å gjøre noe konkret sammen. Da vi startet å gjøre slikt i stort omfang i stiftelsen skjønte vi ikke hvor gøy arbeidet ville bli. Båndet mellom oss ble bare tettere i de over 20 årene vi jobbet sammen.