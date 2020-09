Mekling i vekteroppgjøret pågår fortsatt

Meklingen foregår mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat, som representerer vekterne, og NHO Service og handel, som representerer arbeidsgiverne.

Målet er å bli enige om en ny revidert tariffavtale. Oppgjøret gikk til mekling etter at NAF og Parat brøt forhandlingene med NHO 27. august.

Nå ligger det an til at meklingen kan fortsette på overtid. Dersom partene ikke kommer til enighet, har Parat varslet at de tar ut 400 vektere i streik onsdag morgen.

