Boksedronningen lover å hente tilbake beltene

Den 13 år lange seiersrekken stoppet brått ved kamp nummer 37, men «the First Lady» skal verken legge vekk boksehanskene eller planene om å vinne mer.

En knapp måned etter tapet mot amerikanske Jessica McCaskill ble det klart: de to skal møtes igjen til neste år, men ifølge Brækhus blir det annerledes denne gangen.

— Det kommer til å bli en helt annen kamp denne gangen enn det var sist, sier hun til TV 2.

38-åringen forteller at de siste månedene med korona-pandemien har vært spesielle å takle, men at det å komme hjem til Norge, møte venner og få hvilt hjalp på både kreftene og motivasjonen.

— Jeg føler meg egentlig bare veldig stolt over at jeg har vært med å bygge opp idretten. Det har vært tøffe stunder, men det å alltid komme ut av det bedre og sterkere er noe jeg er veldig stolt over. Jeg hadde ikke gjort dette om jeg ikke var glad i idretten min og hadde motivasjon fremdeles. Nå bare gleder jeg meg til å slå Jessica og få tilbake beltene mine, sier hun.

— Er det en lovnad til det norske folk?

— Ja, både til meg selv og det norske folk, bekrefter Brækhus.

Ikke sikker på veien videre

Boksedronningen sier at hun gleder seg til kampen og føler seg klar, men hun vil ikke si om denne kampen blir hennes siste i karrièren eller om hun skal fortsette som proffbokser etter den.

— Jeg har alltid sagt at når jeg taper mot en bokser som er bedre enn meg, kan jeg legge opp, legge beltene på hylla og si at «jeg har gjort mitt», men det var ikke det som skjedde. Jeg er 100 prosent sikker på at jeg kommer til å slå henne i «rematchen», sier hun.

IKKE FERDIG ENNÅ: Cecilia Brækhus er klar for revansje mot Jessica McCaskill i 2021. Foto: Christer John Auger / TV 2

— Hvis du vinner den kampen, er det din siste kamp eller vil du ha flere kamper etterpå?

— Det kan jeg egentlig ikke svare verken «ja» eller «nei» på akkurat nå. All min konsentrasjon og fokus kommer til å være på å ta tilbake de beltene.

38-åringen er fortsatt ikke bekymret for skaderisikoen ved boksing.

— Jeg har jo den fordelen at jeg er så god at jeg ikke tar så mye juling, så for meg er det egentlig ikke et stort problem. Jeg gir mest juling, sier Brækhus.

Hvor og når kampen blir er ikke bestemt ennå.

Hjertesak i Uganda

Proffbokseren ligger ikke på latsiden mens hun venter på å bokse mot McCaskill igjen. I 16 år har hun vært ambassadør for Bring Children From Streets som jobber for at foreldreløse barn og unge i Uganda skal få en bedre framtid. Blant prosjektene som har blitt realisert er skolen «First Lady Primary School» oppkalt etter Brækhus.

— Det er et prosjekt som jeg er utrolig stolt av å være en del av, sier hun.

FELLES PROSJEKT: Richard Kiwanuka og Cecilia Brækhus ble kjent gjennom boksingen. Foto: Christer John Auger / TV 2

38-åringen ble en del av prosjektet da hun fikk høre om det gjennom boksekompis Richard Kiwanuka som tok initiativ til organisasjonen og er leder for den.

— Richard spurte om jeg hadde lyst til å jobbe med et lite prosjekt i Uganda. Jeg sa at jeg måtte se hva det gikk ut på, så da reiste vi ned til Uganda sammen. Reisen ble betalt av egen lomme. Richard har alltid vært flink med penger. Det har aldri vært en krone som har gått til noe som det ikke var øremerket til. Han har betalt reiser, opphold og alt med egen lønn. Det var en av de tingene som imponerte meg enormt, forteller Brækhus.

Organisasjonen søker flere faddere, men er lykkelige over å ha fått to millioner kroner av XXLs Childrens Foundation.

— Jeg har sett hvor hardt Richard har jobbet og vet jo også at skolen sårt har trengt midler. Da vi fikk denne beskjeden var jeg helt overlykkelig. Vi er klare for å brette opp ermene og starte arbeidet.

NYE MIDLER: Kiwanuka og Brækhus mener de nye tilskuddene kan hjelpe mange i lang tid fremover. Foto: Christer John Auger / TV 2

Richard Kiwanuka kommer selv fra Uganda og mistet både foreldre og hjem før han kom til Norge som flyktning for mange år siden. 41-åringen mener at pengene de nå har fått kan hjelpe i mange generasjoner.

— Det vi skaper i dag kommer til å hjelpe barn og unge i mange år framover, selv om vi som jobber med det nå dør etterhvert, sier han.

For Brækhus er det spesielt en sak som ligger nære hjertet:

— Å få jenter og kvinner inn på skoler har vært ekstremt viktig for meg med tanke på at de oftest står bakerst i køen når det gjelder skoleplasser. Den skolen her kommer til å være fordelt med 60 prosent jenter og 40 prosent gutter, sier hun.