Hedda Hynne knuste sin egen rekord etter bare sju dager

Hynne er i superform og fortsetter å senke den norske rekorden på 800 meter.

Tirsdag løp hun på 1.58,10 i Sveits og knuste sin gamle rekord med over et sekund.

Tiden er årsbeste i verden, og Hynne leverte den i det internasjonale stevnet i Bellinzona i Sveits. Det gjorde hun bare én uke etter at hun sist satte norgesrekord på distansen.

Da løp hun på 1.59,15 i Italia. Tirsdag var hun altså 1,05 sekund raskere. Ingvill Måkestad Bovim hadde rekorden på 1.59,82 før det løsnet for Hynne.

– På en skala på fra en til ti er jeg ganske nære tieren, altså. Jeg må spare tieren til noe hinsides, men dette føles veldig bra. Det var noen som gratulerte meg med årsbeste i verden i sted, og det får jeg litt frysninger av. Det er første gang jeg har hørt det. Så ja, det er mye bra på denne dagen her, så jeg må bare nyte dette her i dag, sier en strålende fornøyd Hynne til TV 2.

– Vi visste at det kom til å gå fort, og det var lagt opp til en bra fart. Jeg fikk en fin posisjon slik som jeg ønsket, og holdt farten bra oppe ved 400 meter. Da var det bare å holde meg i ro i den posisjonen, og det fikk jeg gjøre. På vei mot 600 følte jeg at det kunne gå enda fortere, men jeg tenkte at jeg måtte holde meg litt i skinnet. Men det føltes ekstremt bra, og da jeg kom ut på oppløpet følte jeg at jeg traff dritbra. Da var det ikke noe å holde igjen på, sier Hynne om løpet og legger til:

– Jeg føler at jeg nærmer meg 1.57, og har troen på at det kan gå enda fortere fremover. Men i dag er jeg bare dritfornøyd.

– Hva tenker du om at du slo rekorden din med over et sekund?

– Jeg var litt spent i dag og da kan det gå begge veier. Men Jeg har visst at jeg har vært bedre enn det jeg gjorde forrige uke. Målet mitt er å etablere meg internasjonalt, og da må jeg gjøre sånne ting som dette her.

– Prestasjon i verdensklasse

Om Hynne var i topphumør etter løpet, var hennes trener og samboer Erik Sakshaug minst like glad.

– Dette er en prestasjon i verdensklasse, og det er et enormt løft for Hedda sin del. Det er et spesielt år som gjør at det er litt tynnere konkurranse, men 1.58,10 er helt i verdenstoppen, uansett hvilket år det er, sier Sakshaug til TV 2.

– Dette dokumenterer at den jobben som er gjort har vært veldig god, og dokumenterer utviklingen til Hedda. Jeg er overbevist over at hun kan fortsette utviklingen. Vi la en strategiplan i 2016 der siste stasjon var OL i Tokyo i 2020. Nå blir ikke det noe av i år, men det viser at vi har truffet veldig godt på den planen, og jeg har veldig troen på at hun bare kan bli enda bedre til neste år, understreker Sakshaug.

– Var du overrasket over tiden?

– Hun sprang ekstremt bra forrige uke, så det overrasket meg at hun skulle ta et helt sekund til. Jeg var ganske sikker på at hun kunne løpe mellom 1.58,5 og 1.59,00, så sånn sett var det ikke en kjempestor overraskelse. Men det var i øvre delen av hva jeg trodde skulle være mulig akkurat nå, sier treneren stolt.

Medaljekandidat i OL

Under fjorårssesongen løp bare fem kvinner raskere enn Hynne nå gjorde, skriver Friidrett1 og mener hun er en medaljekandidat til OL neste år.

– Det er flott at hun har satt ny pers og ny norsk rekord. Det viser at hun holder et godt internasjonalt nivå, en tid som er i Europa-toppen og som tilsier at hun har muligheten til å kjempe seg til en finaleplass i OL. For det er ikke umulig om hun fortsetter denne fine fremgangen. Dette er en fjær i hatten for norsk friidrett, sier TV 2s Johan Kaggestad.

Hynne blir konfrontert med Kaggestads OL-tanker, og har følgende å si:

– Det er et av våre mål å kunne representere Norge på det høyeste nivået, og jeg vil gjøre alt i min makt for å kunne gjøre det. Så jeg sier bare tusen takk for komplementet, og det vil jeg ta med meg som motivasjon i treningen.