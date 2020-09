Rivalen milevis foran på jubileumsdagen: – Det irriterer oss

– Dessverre er det forskjell på Glimt og alle lag i Norge om dagen. De er det beste laget, og det irriterer oss. All ære til dem, så skal vi prøve å ta opp kampen med dem i årene som kommer, sier TIL-trener Gaute Helstrup til TV 2.

100-årsjubileet feires med hjemmekamp mot opprykkskonkurrent Lillestrøm. TIL kan øke sitt forsprang på toppen av tabellen til fem poeng ved seier, men et Lillestrøm i flytsonen kan skape problemer på Alfheim.

– Det blir en tøff kamp, men en artig og historisk kamp. Lillestrøm har et godt lag. Vi vil opp til Eliteserien igjen, og det ville vært det aller beste om vi klarer det i år, forteller Helstrup.

Viser at det er mulig

En TIL-legende som har spilt svært mange kamper mot Bodø/Glimt er Sigurd Rushfeldt. Den tidligere målmaskinen er i dag ansatt på NTG i Tromsø, som jobber svært tett med TIL.

Han innrømmer at det svir at gultrøyene fra Bodø er så mye bedre enn TIL om dagen.

– TIL skal ha ambisjoner om å være bedre enn Glimt, og det er vi ikke i dag. Jeg er veldig imponert over det de har fått til, og det viser at det også går an å få til slike ting for mindre klubber, som TIL og Glimt. Vi får bruke dem som inspirasjon, så satser vi på at det snur snart, sier Rushfeldt.

STORSCORER: Sigurd Rushfeldt er stolt av sin fortid i Tromsø-klubben. Foto: Nils Ole Refvik

Den tidligere spissen, som står med 268 kamper og 144 mål i TIL, er stolt over å være en stor del av TIL-historien.

– Jeg er svært stolt over min tid i TIL, og stolt over klubben som i dag feirer 100 år. Det er en stor dag for TIL, men også hele Nord-Norge.

Ambisiøs

Daglig leder i TIL, Kristian Høydal, legger ikke skjul på at ambisjonsnivået er høyt på Alfheim.

– Vi skulle gjerne feiret dagen en divisjon opp, men vi feirer den på toppen av førstedivisjon. Vi synes det er veldig hyggelig, det også, sier Høydal, og legger til:

–Vi har en stor målsetning om å komme oss opp til Eliteserien så fort som mulig, og da to gang i året slå Glimt, sier han med et smil.