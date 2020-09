Sophie Elise svarer på Vixen-bråket: – Skal aldri dit igjen

Da Vixen Awards gikk av stabelen tidligere i år, holdt influenser Kristin Gjelsvik (34) en takketale folk sent vil glemme. Især influenser-kollega Sophie Elise Isachsen (25).

Da Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening», brukte hun nemlig anledningen til å ytre seg kritisk overfor Isachsen og hennes apparat, blant annet ved å påstå at hennes virksomhet bidrar til kroppspress blant unge jenter.

Debatten blusset opp igjen etter at Bloggerne tok for seg det hele i en episode i høst, men Sophie Elises mening om oppstyret har ikke nådd offentligheten – før nå.

Se klippet fra Bloggerne i videovinduet i toppen av saken.

Følte seg mobbet

I en ny videoblogg på YouTube-kanalen sin forteller 25-åringen om hvordan hun opplevde å sitte i salen den kvelden.

– Jeg følte meg stirret på, og nesten litt mobbet av et helt rom. Man kan godt si at det ikke var mobbing, men det var min følelse av det. Det spiller ingen rolle hva det var, eller hva andre tolker det som. Min opplevelse av det var ganske vond, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med Isachsen, og 25-åringen ønsker ikke å kommentere saken utover det hun sier i sin egen videoblogg.

Hun forteller videre at hun ble loset ut bakveien for å unngå pressen i etterkant, og at hun opplevde at hun ble buet ut fra prisutdelingen den kvelden.

– Det var en helt forferdelig dag for meg, og jeg opplevde det som veldig vondt, sårende og traumatisk, basert på ting jeg har opplevd tidligere i livet mitt, sier hun.

Ferdig med Vixen Awards

I utgangspunktet hadde ikke Isachsen tenkt å se Bloggerne-episoden i det hele tatt, men etter råd fra kollega og venn Joakim Kleven, gjorde hun det likevel.

Hun sier hun setter pris på støtten hun har fått fra ulike hold, men at hun nå har lagt hendelsen bak seg. Hun er også helt ferdig med Vixen Awards.

– Jeg er lei av at man ikke skal møte hverandre med åpenhet, nysgjerrighet og empati, men i stedet bare: «Jeg har rett og du har feil». Jeg er ferdig med det, og jeg er ferdig med den hendelsen. Jeg kommer aldri, aldri til å dra på Vixen igjen. Aldri! Folk får ha det gøy der uten meg, sier hun i videoen, før hun raskt legger til:

– Og helt ærlig. Den eneste som noen gang har gjort noe «lol» der er jo meg. Jeg har flashet puppene, jeg har blitt kjeftet på fra scenen, been there, done that.

Daglig leder i Vixen, Pia Tryland, svarer ikke på hva de tenker om Isachsens opplevelse av årets prisutdeling, men skriver følgende i en SMS til TV 2:

– Jeg stusser over at TV 2 prioriterer å lage en sak om dette. Vixen ønsker å hedre de beste influencerne og det er valgfritt om finalister vil delta på prisutdelingen eller ikke, skriver Tryland.

Angrer ikke

Da God kveld Norge intervjuet Kristin Gjelsvik i forbindelse med Bloggerne-episoden tidligere i høst, sa den Skal vi danse-aktuelle 34-åringen at hun står for det hun sa.

ANGRER IKKE: Kristin Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening» under VIXEN Awards 2019, og benyttet anledningene til å kritisere influenser-kollega Sophie Elise Isachsen i takketalen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg ville kanskje ikke bannet så mye, det er det eneste. Det ble litt høy temperatur, men jeg står for alt jeg har sagt.

Hun understreket også at hun mener det er viktig å rope høyt noen ganger.

– I denne, noen ganger håpløse, bransjen som vi er en del av, må vi også kunne adressere konkrete eksempler og si at dette her er faktisk ikke greit, sa hun den gang.

Gjelsvik ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar i denne saken, men viser til det hun har sagt til TV 2 tidligere.