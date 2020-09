FHI: Estland kan bli rødt denne uka, Polen går mot gult

FHI anbefaler at Estland blir rødt, Polen, Island og Liechtenstein blir gule, og foreslår også endringer i svenske, danske og finske regioner denne uka.

Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uken. Alle endringer vil gjelde fra midnatt, natt til lørdag 19. september, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI anbefaler også å fjerne innreisekarantenen for Island, hvor insidensen ligger på 15,8 (inkludert resultater fra innreisescreening) og Liechtenstein, hvor insidensen ligger på 7,8.

Det har ellers vært en betydelig nedgang i smittetallene i to svenske regioner, og FHI anbefaler å fjerne innreisekarantene (insidens-tall i parentes) for Kalmar (6,9) og Blekinge (4,4).

I Danmark anbefaler FHI å innføre innreisekarantene for region Sjælland (41,1) og Nordjylland (41,2). De andre regionene i landet er rødt fra før.

For Finland anbefaler FHI å fjerne innreisekarantene for regionen Kajanaland (Kainuu) (12,5), men å innføre innreisekarantene for regionen Sør-Savonia (Etelä-Savo) (30,4).