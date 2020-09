83.000 nye koronatilfeller i India

Indias helsedepartement opplyser også om at 1.054 personer har mistet livet av covid-19 det siste døgnet. Til sammen har landet registrert 81.168 koronarelaterte dødsfall.

Til tross for at det er registrert rundt 4,9 millioner koronatilfeller i India, ligger landet langt nede på listen der tallet på smittede ses i forhold til folketall. India har registrert under 3.600 tilfeller per million innbyggere, ifølge Worldometers oversikt.

Til sammenligning er det i USA registrert over 20.300 smittetilfeller per million innbyggere, totalt over 6.750.000 smittede.

De daglige registreringene viser at smitten sprer seg kraftigere i landet enn tidligere. Mer enn 600.000 nye tilfeller har blitt registrert bare den siste uken.

