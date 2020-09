– Det er ikke korona som er trusselen, det er forkjølelse

Under tirsdagens pressekonferanse sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at det skal innføres ekstra omsorgsdager for foreldre dersom skoler og barnehager blir stengt på grunn av et lokalt smitteutbrudd.

Tobarnsmoren Elin L'Estrange mener ordningen ikke er god nok.

Elin L'Estrange er også leder av Ullensaker Ap.

16 dager hjemme

L'Estrange har to barn på ett og fire år. Med de strenge smittevernreglene har hun og mannen allerede hatt barna hjemme fra barnehagen i 16 dager på grunn av forkjølelse siden august.

Paret så tidlig at de kom til å overstige grensen på 20 omsorgsdager, og har derfor jobbet til langt på natt etter at barna er i seng, slik at de ikke trengte å ta av omsorgsdagene. Hadde de ikke gjort dette, hadde de hatt fire omsorgsdager igjen ut året.

Hos Elin L'Estrange blir brødskivene smurt mellom videomøtene med jobben. Foto: Goran Jorganovich

I mars ble retten til antall omsorgsdager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at hver forelder hadde 20 omsorgsdager, i stedet for ti. 1. juli gikk denne ordningen ut, og foreldre gikk tilbake til å ha ti dager hver.

Mange i L'Estranges omgangskrets har også hatt mye forkjølelse den siste tiden. Tobarnsmoren ser med bekymring på høsten.

– Jeg kan ikke skjønne at vi skal kunne sende barna i barnehagen mer enn noen dager i strekk, sier L'Estrange.

– Vil doble antall omsorgsdager

– Jeg tror vi kommer til å tape mye penger på forkjølelse fremover. Vi er heldige som er to om økonomien, så vi skal nok klare oss, men det er ikke alle som er det, sier L'Estrange.

Når det gjelder fravær fra skole og barnehage, er det ikke korona som er trusselen, det er forkjølelse, mener L'Estrange. Hun mener regjeringen må innføre samme ordningen som var tidligere i år på nytt, der foreldrene fikk 20 omsorgsdager hver.

– Jeg tror ikke det hadde blitt misbrukt. Det er ikke sånn at man har barna sine hjemme uten at man må, sier hun.

– Tilstrekkelig for de aller fleste

Statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet mener ordningen er god nok for de fleste.

- For de aller fleste familiene vil denne utvidelsen være tilstrekkelig, men det vil sikkert være noen som bruker opp kvoten sin før året er omme. Regjeringen vil følge situasjonen utover høsten, sier Begum.

Statssekretær Saida Roshni Begum (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Hun legger til at det er viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i.

– Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det, sier statssekretæren.

– I tillegg vil både foreldre til barn som må være hjemme av særlige smittevernhensyn kunne få flere dager og de som har fått skolen eller barnehagen stengt.