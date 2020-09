Samværssabotasje og Maria-saken løftes til Stortinget

Fremskittspartiet krever nå at barneministeren gjør mer for å hindre samværssabotasje. – Maria-saken avdekker alvorlig systemsvikt, mener Silje Hjemdal.

Tusenvis av barn og foreldre utsettes for samværssabotasje hvor den ene av foreldrene hindrer felles barn i å få treffe den andre.

TV 2 har fortalt historien om Maria som har foreldrerett og samværsavtale, men likevel ikke har hatt samvær med datteren siden hun var åtte år. Nå er datteren fylt tolv.

VAGE MINNER: Datteren var åtte år da hun ikke returnerte etter vinterferie med faren i 2017. Nå er hun fylt tolv år og nylig fikk Maria treffe henne i 30 minutter, men det er all tid hun har fått med datteren hun har foreldreretten til. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Mange som har lest historien er sjokkerte. Også Stortingspolitikere har reagert.

– Hjerteskjærende

– Jeg kontaktet Maria fordi jeg synes denne historien var hjerteskjærende, men jeg vet også at Maria sitt eksempel ikke er enestående, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal.

Frp-politikeren som er medlem av Stortingets kultur- og familiekomité ber nå barne- og familieministeren om å gripe inn mot slik samværssabotasje.

– I dag har jeg sendt et skriftlig spørsmål til barneministeren nettopp for å følge opp dette sporet å få svar på hva regjeringen gjør for å sikre at barnevernet på en god nok måte har virkemidler til å bekjempe samværssabotasje, sier Hjemdal til TV 2.

En SSB rapport viser at over 45 tusen barn ikke har sett den andre samværsforelderen på én måned eller mer.

Silje Hjemdal mener barnevernet ofte vegrer seg for å gå inn saker om samværssabotasje.

Systemsvikt

– Hvordan mulig at Maria og flere andre uten grunn blir fratatt muligheten til å se egne barn, uten at det offentlige griper inn?

– Jeg vil si at det er en omsorgssvikt fra systemets side. Det viser at det er en systemsvikt og den må vi politikere rydde opp i, fastslår Hjemdal.

– Dersom det er snakk om grov omsorgssvikt vil barnevernet gripe inn. Er ikke det å frata et barn retten til samvær med mor eller far uten grunn, å anse som grov omsorgssvikt?

– Barn har rett på å være med begge sine foreldre og foreldre har rett til å være med sine barn. Det skal veldig, veldig gode grunner til for at noen skal kunne forhindre det. Og her tenker at det først og fremst er barnets rettigheter som blir krenket, og det synes jeg er grov omsorgssvikt, fastslår Hjemdal.

Politi-paradoks

Heller ikke politiet kan uten videre gripe inn i forhold til samværssabotasje så lenge barnet ikke utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Dette fikk Maria erfare da hun henvendte seg til politiet.

– Det som er paradokset er at hadde du tatt med et barn ut av landet, så hadde dette veldig fort blitt en politisak, påpeker Hjemdal.

FÅR HJELP: En Oslo-advokat som leste om saken til Maria har nå tilbudt henne fri rettshjelp slik at hun endelig kan få saken opp i rettssystemet, uten å stå alene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Maria har ikke hatt råd til advokat og kostbar rettssak, derfor har ikke saken vært ført i rettssystemet. Etter at saken nå er blitt kjent har en advokat påtatt seg å hjelpe henne gratis slik at Maria får bistand i retten.

TV 2 har mottatt mange henvendelser i etterkant av Maria-saken og mange mener at problemet med samværssabotasje er overmodent og at dette oftest rammer barnefar.