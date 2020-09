Lewis Hamilton etter advarsel: – Jeg kommer ikke til å stoppe

Under søndagens Grand Prix i Toscana var Lewis Hamilton iført en svart t-skjorte med teksten «Arrester politiet som tok livet av Breonna Taylor». På baksiden av t-skjorten stod det «Si navnet hennes».

Det internasjonale bilforbundet (FIA) er en ikke-politisk organisasjon, og vurderte om Hamilton hadde brutt noen regler, eller ikke. Men FIA har informert BBC Sport om at Hamilton ikke vil bli straffet. Det er likevel gjort klart at FIA vil ha en gjennomgang av gjeldende retningslinjer, og Hamilton kan få beskjed om å ikke bruke t-skjorten, eller lignende, på fremtidige løp.

Det stopper imidlertid ikke Formel 1-stjernen som gjennom sin Instragram-konto har gjort det klart at han kommer til å fortsette kampen mot rasisme.

– Jeg vil at dere skal vite at jeg ikke kommer til å stoppe å bruke denne plattformen til å belyse det jeg mener er riktig, skriver Hamilton.

– Dette er en reise for oss alle der vi må stå sammen og utfordre verden på alle nivåer av urettferdighet, ikke bare rasisme. Vi kan hjelpe å gjøre dette til et bedre sted for våre barn og fremtidige generasjoner, skriver han videre.

Breonna Taylor var en 26 år gammel svart kvinne, som ble skutt og drept av politiet i hennes hjem for seks måneder siden.

Lewis Hamilton i Back Lives Matter-t-skjorte 30.august, Foto: Stephanie Lecocq

Hamilton hadde på seg t-skjorten både før og etter løpet søndag, også da han mottok vinnertrofeet - som millioner av fans kunne se på TV.

Søndagens protest var bare en av mange i rekken mot amerikansk politi, og Hamilton har vært sentral i demonstrasjonene innad i motorsporten. Hans standpunkt har blitt støttet av teamet hans i Mercedes, som malte bilene sine svarte tidligere i år i kampen mot rasisme og for mangfold.