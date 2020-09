– Jeg ser ikke hvordan han skal ta en plass i Uniteds beste ellever

Se Manchester United-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 18.30.

Foreløpig er Donny van de Beek eneste nye signering for Manchester United denne sommeren.

TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt sliter imidlertid med å se at nederlenderen skal klare å gå rett inn på laget.

– Hvor skal han spille da, for hvem? Det må være for Pogba i tilfelle, for en balanserende defensiv midtbanespiller må man ha – og det er ikke van de Beek. Foreløpig er han bak i køen, men man trenger mange spillere og kanskje viser han seg som god nok. Men jeg ser ikke hvor han skal inn og ta en plass blant det som regnes som de elleve beste, sier han.

– Han har en god sluttproduksjon, men er ikke så god i det oppbyggende spillet. Hans forse er å komme inn i sjanseproduksjonen og komme til avslutninger. United manglet noe avgjørende i det oppbyggende spillet, og der har Fernandes vært veldig bra. Van de Beek er sikkert et bra kjøp, men man vet aldri med en som har vært i Ajax hele livet, fortsetter Thorstvedt.

– Sier seg selv

Thorstvedt er nemlig ganske så bastant når han trekker frem det han mener er Manchester Uniteds beste ellever.

– Den sier seg selv, mener Premier League-eksperten.

– Du har David De Gea i mål, Harry Maguire og Victor Lindelöf i midtforsvaret, Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw på backene. På midten er det eneste spørsmålet om Paul Pogba skal spille sammen med Nemanja Matic, Fred eller Scott McTominay. Jeg sier Matic. Så har du Bruno Fernandes foran dem, Mason Greenwood og Marcus Rashford på kantene og Anthony Martial på topp. Det er elleveren, fortsetter Thorstvedt.

Han mener det eneste riktige for manager Ole Gunnar Solskjær er å bygge videre på vinnerformelen han fant forrige sesong.

– Bruno Fernandes inn var en del av nøkkelen, men også det at han fant sin beste ellever. De ble veldig gode da de fant ut hvem de skulle bruke, mener Thorstvedt.

– Stor forskjell på Manchester og Sheffield

Velrenommerte The Athletic har også tatt ut det de mener er Manchester Uniteds beste ellever, og har plukket ut de samme utespillerne som Thorstvedt.

På keeperplass skiller de seg imidlertid, for der er det Dean Henderson, keeperen som imponerte stor på lån for Sheffield United forrige sesong, som tar plassen.

– Henderson er den unge, mentalt sterke utfordreren og bør bli gitt sjansen som Premier League-keeper, mens De Gea kan fortsette å omforme spillestilen sin i Champions League og de hjemlige cupene, skriver The Athletics Carl Anka.

Thorstvedt mener det fortsatt er en lang vei å gå for Henderson dersom han skal kunne skyve De Gea ut av laget.

– Det er veldig stor forskjell på å stå for Manchester United og Sheffield United. Henderson hadde en kjempegod sesong, en bedre sesong enn De Gea, men De Gea har tidligere vist at han har vært i verdenstoppen. Det er lettere å ta en som har vært i verdenstoppen og få ham dit igjen, enn å ta en unggutt som har gjort det godt for Sheffield United dit, påpeker han.