Ti år gammel kom han med klar melding til Formel 1-sjefen. Nå er han i ferd med å bli den største

For mange er Michael Schumacher kongen av Formel 1. Tyskeren troner øverst på adelskalenderen med sine 91 triumfer. Det kommer ikke til å vare lenge.

Søndag er Lewis Hamilton (35) storfavoritt når Russlands Grand Prix går av stabelen i Sotsji. Vinner han der, tangerer han den tyske legendens rekord.

Han vil i så fall ha vunnet 91 triumfer på 260 forsøk. Schumacher klarte det på 308.

Men dette er ikke en artikkel om hvem som er den største, Michael Schumacher og Lewis Hamilton er begge konger av sin tid.

Dette er historien om naturtalentet og annerledesmannen som slår alle rekorder, mens han prøver å forandre verden.

– Ble veldig opprørt

Da han debuterte i 2007, ble Lewis Hamilton den første svarte Formel 1-føreren. Når vi skriver 2020 er han fortsatt den eneste.

Han har følt rasisme på kroppen hele sitt liv. Da han som 12-årig talent ble intervjuet av BBC, fortalte han om hvordan han allerede da hadde fått merke hatet.

– De siste årene har jeg blitt kalt rasistiske ting. Den første gangen det skjedde ble jeg veldig opprørt. Jeg sa det til min mor og far, og følte jeg måtte ta hevn. Om noen sier noe til meg nå, bare ignorer jeg dem, og så slår jeg dem på banen, sa Hamilton.

Pappa Anthony Hamilton valgte å overse de som gikk over streken.

– Vi involverer oss ikke med folk som har problemer med at vi vinner eller hvilken hudfarge vi har, eller hva det måtte være. Vi er her for å kjøre, og vi går ut på banen og gjør vårt beste, sa han.

Et unikt talent

Pappa Anthony var den viktigste støttespilleren i begynnelsen av karrieren, etter at det viste seg at Lewis hadde ekstraordinære evner når det gjaldt alt som var motorisert. Eventyret begynte med radiostyrte biler da han var seks år gammel, og det viste seg kjapt at han var et naturtalent.

Som sjuåring knuste han langt eldre gutter med fjernkontrollen i hånden, noe BBC allerede den gang kunne dokumentere.

«Nigel Mansell, eat your heart out», utbrøt BBCs reporter da Hamilton vant. Han skulle bare visst. Nigel Mansell vant førermesterskapet i Formel 1 det året, i 1992, og hadde en glitrende karriere, men sjuåringen med den radiostyrte bilen skulle lett overgå landsmannens 31 triumfer på 191 forsøk.

Lille Lewis avanserte snart fra radiobiler. Som åtteåring prøvde han GoKart for første gang under en familieferie i Spania. Han var, selvsagt, et naturtalent.

– Den første gangen han prøvde seg på GoKart var han bare to-tre sekunder unna de beste tidene, noe som er veldig bra for en nybegynner. Mannen på racerbanen sa det beste for ham var å komme seg inn i en racerbil, har pappa Anthony forklart.

Ga klar beskjed til Formel 1-sjef

Ambisjonene var der helt fra starten av. Ti år gammel møtte Hamilton Ron Dennis, den mektige sjefen for Formel 1-laget McLaren, på en bankett.

«Hei, jeg er Lewis Hamilton. Jeg vant det britiske mesterskapet, og en dag vil jeg kjøre bilene dine», sa Hamilton ubeskjedent.

– Da jeg møtte Ron Dennis ba jeg om å få autografen hans. Jeg ba han skrive ned adressen og telefonnummeret sitt, og han skrev «ring meg om ni år, så ordner vi noe», forklarte Hamilton som 12-åring.

Heller ikke McLaren-sjefen skulle glemme det møtet.

– Selvtillit uten arroganse, det er den beste måten å beskrive Lewis' tilnærming til meg den kvelden, har Dennis forklart til Sports Illustrated.

Det skulle så absolutt ikke ta ni år. Faktisk tok det bare tre år før Dennis sørget for å gjøre Lewis Hamilton til den yngste føreren som hadde signert i Formel 1-kontrakt. 13 år gammel ble Hamilton en del av McLarens utviklingsprogram.

Som 15-åring ble Hamilton tidenes yngste til å toppe verdensrankingene i GoKart-klassen Formula A, og i årene som fulgte fortsatte han å ta nye steg.

– Bedre enn sex

30. september 2006 fikk Hamilton beskjeden han hadde drømt om i så mange år: Året etter skulle han kjøre Formel 1 for McLaren, sammen med Fernando Alonso – mannen som hadde vunnet førermesterskapet to år på rad.

2006 var også året Michael Schumacher la opp for første gang (han gjorde comeback fra 2010-2012), og selv om Hamilton visste det i september ble ikke Hamilton-signeringen kjent for offentligheten før i november samme år. Det besluttet å vente på grunn av den massive oppmerksomheten Schumachers avgang fikk.

INN PÅ LAGET: Lewis Hamilton og Ron Dennis tar hverandre i hånden etter at det har blitt klart at 21-åringen skal kjøre for McLaren. Foto: AFP PHOTO MCLAREN

Da nyhetene endelig ble kjent, forklarte Ron Dennis at signeringen av Alonso gjorde det lett å gi Hamilton sjansen.

– Jeg er åpenbart ikke imponert av flertallet av Formel 1-førerne. Lewis er godt rustet til å takle sjåførene som faller inn under den kategorien. Selvsagt har vi forbehold. Lewis er et uprøvd produkt, men når vi har verdensmesteren i en av våre biler betyr det at vi kan være mindre konservative og benytte muligheten til å gi Lewis sjansen, forklarte McLaren-sjefen til Independent.

Debuten i Australias Grand Prix var bunnsolid, med Hamilton på tredjeplass bak Alonso og Ferraris Kimi Räikkönen som vant. I Malaysia i løp nummer to ble det andreplass, bak Alonso.

– Vet du hva? Jeg vil si det er bedre enn sex, sa Hamilton etter å ha sikret sin første pole position i Canadas Grand Prix.

Fra beste startspor sikret han seg også sin første Formel 1-triumf, og nummer to kom i USA i neste løp. Faktisk kom Hamilton på pallen i sine ni (!) første Formel 1-løp.

FØRSTE TRIUMF: Nick Heidfeld spruter champagne på Lewis Hamilton etter at han sikret seg sin aller første Formel 1-triumf i Canadas Grand Prix i 2006. Foto: AP Photo/Paul Chiasson,CP

Iskaldt forhold

At nykommeren begynte å slå sin langt mer meritterte lagkamerat gjorde at det ble gnisninger innad i laget, og i Ungarns Grand Prix kokte det over. Alonso reagerte på Hamiltons oppførsel i første del av kvaliken, og tok hevn mot slutten. Med lite bensin igjen i bilene, skulle bestetidene settes mot slutten. De sto begge i pitstoppet, Alonso først og Hamilton bak.

Med ett minutt og 48 sekunder igjen fikk Alonso klarsignal til å kjøre, noe som ville gi begge førerne god tid til å kjøre en lynrask sisterunde.

Men Alonso ble stående. To sekunder ble til fem, til åtte, ni og ti sekunder. Så kjørte han. Hamilton hadde blitt holdt igjen så lenge at han ikke hadde tid til å gjennomføre den siste runden, mens Alonso kjørte sin beste runde og sikret seg pole position med 0,107 sekunder.

SKANDALEBILDER: Her holder Alonso igjen Hamilton i pitstoppet. Foto: AP Photo/Laszlo Balogh, Pool)

På pressekonferansen etter fikk Hamilton spørsmål om hvor langt unna han var å få gjennomføre en rask sisterunde. «Omtrent like lenge som jeg ble holdt igjen i pitstoppet», smalt det fra Hamilton.

Alonso hevdet sin uskyld, men ble straffet for sin oppførsel og måtte starte fem plasser lenger bak. Hamilton endte opp med å lede hver eneste runde av Ungarns Grand Prix, og kunne juble for en råsterk seier.

For Alonso ble det bare en fjerdeplass, og begynnelsen på slutten av oppholdet i McLaren. Forholdet til Hamilton, laget og Ron Dennis surnet, og da en dramatisk sesong gikk mot slutten gikk Dennis så langt som å innrømme at McLaren praktisk talt konkurrerte mot Alonso.

Fiaskoavslutning

Sesongens nest siste løp var i Kina, og Hamilton ledet an i kampen om førermesterskapet tolv poeng foran Alonso og 17 foran Kimi Räikkönen. For første gang den sesongen kjørte Hamilton ut, mens Räikkönen vant og Alonso tok andreplassen.

I sesongens siste løp på Interlagos-banen i Brasil, trengte Hamilton bare å komme på femteplass for å vinne sammenlagt.

ISKALDT: Lewis Hamilton og Fernando Alonso hadde en konfliktfyllt sesong sammen. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Stemningen i laget var så elendig at Alonso ba Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) om å inspisere bilen han, for å sjekke at McLaren behandlet ham likt med lagrivalen.

Det endte med fiasko, både for Hamilton, Alonso og McLaren. En trøblete girboks gjorde at Hamilton kun ble nummer sju. Alonso ble nummer tre, slått av Ferrari-førerne Räikkönen og Felipe Massa.

Dermed var det Räikkönen som vant sammenlagt, ett fattig poeng foran både Hamilton på andreplass og Alonso på tredje. Med lik poengsum og fire triumfer hver, endte Hamilton foran Alonso fordi han hadde tatt flere andreplasser.

En fantastisk debutsesong der Hamilton vant fire løp, endte skrekkelig for laget og ble slutten på Alonsos McLaren-karriere. En måned etter løpet på Interlages var han ferdig. Verdensmesteren måtte vike for supertalentet.

Tidenes yngste sammenlagtvinner

I 2008 var Hamilton lagets ubestridte ener etter at finske Heikko Kovalainen tok Alonsos plass på laget, og denne gangen skulle han lykkes.

Det ble fem triumfer på veien mot førermesterskapet, som han vant med ett poengs margin ned til Felipe Massa. En forbikjøring på den siste runden i det siste løpet for sesongen gjorde ham historisk.

23 år gammel var Lewis Hamilton verdens beste Formel 1-fører, og tidenes yngste til å vinne sammenlagt (Den rekorden ble for øvrig slått av Sebastian Vettel to år senere).

EN BRITISK HELT: Engelske aviser hadde Lewis Hamilton på forsiden etter hans utrolige triumf i 2008. Foto: AP Photo/ Martin Cleaver

Etter triumfen i 2008 ble det tyngre de påfølgende årene. I sine fire siste sesonger for McLaren fortsatte han å vinne her og der, samt sikre seg pallplasser, men i førermesterskapet måtte han nøye seg med to fjerde- og femteplasser.

Mektige Mercedes

Etter 2012-sesongen la Michael Schumacher opp for andre gang, og det ble Hamilton som overraskende tok hans plass i det da umeritterte Mercedes-laget. Der ble han gjenforent med sin GoKart-lagkamerat fra barndommen, tyske Nico Rosberg. I fire sesonger skulle de være både lagkamerater og bitre rivaler.

I 2013 var det Rosberg som tok lagets to første triumfer, mens Hamilton sikret den tredje og siste for sesongen.

Året etter luktet det svidd både av Hamilton og Mercedes-bilen. Briten vant hele elleve Formel 1-løp, og vant førermesterskapet foran Rosberg. Nå var det ingen tvil: Mercedes-bilen var den beste på banen.

Lewis Hamilton, flankert av Niko Rosberg og Niki Lauda, feirer det første førermesterskapet for Mercedes. Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

I 2015 ble det ti triumfer og nok et førermesterskap, nok en gang foran Rosberg. Ti triumfer ble det også året etter, men denne gangen trakk Rosberg det lengste strået og vant førermesterskapet med fem fattige poeng.

Fem dager senere sjokkerte tyskeren ved å legge opp som Formel 1-fører, noe han begrunnet med at han nå hadde nådd toppen av sin karriere.

Trippeltriumf

Siden den gang har Hamilton tronet øverst tre år på rad. Fra 2017-2019 har han vunnet sammenlagt, og på veien har han sikret seg ni triumfer i hver av sesongene.

Da han sikret seg sitt sjette førermesterskap i 2019, ble han den andre gjennom historien til å klare det etter Michael Schumacher.

Denne sesongen har han vunnet sju av de ni første løpene, og er på god vei til å sikre sin fjerde sammenlagttittel på rad og sjuende totalt.

Forbes rangerer Hamilton som den 13. best betalte idrettsutøveren i verden i 2020, og på sin vei mot nye rekorder i Formel 1 har Hamilton tjent avsindig mye penger.

GLAMOUR: Her er Hamilton og Nicole Scherzinger sammen på den røde løperen før British Fashion Awards i 2014. Foto: AFP PHOTO/JUSTIN TALLIS

– Vanskelig å være i et forhold

Og han har mange jern i ilden. Han lager musikk under pseudonymet XNDA, og han er gjesteartist på Christina Aguilera-låten «Pipe». Han har sin egen kleskolleksjon i samarbeid med Tommy Hilfiger, og han var i mange år kjæreste med Nicole Scherzinger fra The Pussycat Dolls.

– Når du reiser så mye som jeg gjør, er det vanskelig å være i et forhold. Jeg tenker at jeg ikke kommer til å gå inn i noe før jeg har gitt meg og ikke lenger trenger å være så ensporet, forklarte Hamilton tidligere i år.

– Jeg ønsker å ha barn, men jeg vil være der for dem - å være en god og tilstedeværende far - men jeg vil være åpen for det om jeg møter noen spesiell, fortsetter Hamilton.

Presset, pengene og berømmelsen har sin pris også på andre fronter enn i kjærlighetslivet.

Forholdet til faren slo sprekker

Pappa Anthony var Hamiltons manager frem til 2010, men jakten på suksess la en demper på forholdet deres. Det tok lang tid å reparere det.

– Min far og jeg har ikke hatt det enkleste forholdet. Han jobbet så hardt for å skape en mulighet for oss som familie, og på grunn av ham er jeg der jeg er i dag. I jakten på suksess, men alt presset det la på oss alle, var vi så oppsatt på suksess at vi glemte hva som var det aller viktigste – forholdet vårt. Over tid mistet vi far og sønn-forholdet, og det er noe vi har ønsket å få tilbake i så lang tid, skrev Hamilton på Twitter tidligere i år.

Da Hamilton var liten hadde faren fire jobber samtidig for å få endene til å møtes, fordi det kostet så mye å drive med motorsport. Han ofret alt for Lewis, og derfor er Formel-1-superstjernen lykkelig over at forholdet nå er så mye bedre.

– De siste årene har vi kommet nærmere hverandre, og denne vinteren ba jeg faren min komme og besøke meg så vi kunne tilbringe tid sammen, bare oss. Vi hadde ikke gjort dette før. Endelig å tilbringe kvalitetstid med ham ga meg så mye lykke. Jeg ville bare dele dette med dere. Familie er den viktigste tingen i verden. Du kan ikke velge familien din, men du kan få det til å fungere uansett hvor forskjellige dere er. Det er de som vil være der når du ikke har noe, fortsatte Hamilton.

Blant verdens mest innflytelsesrike

I år er Hamilton på Time Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden. Presentasjonen av 35-åringen er ført i pennen av Bubba Wallace, den eneste svarte NASCAR-føreren på toppnivå.

– Lewis’ eksempel – som den ene svarte Formel 1-føreren – er spesielt meningsfylt for meg. Han viser at vi er der ute og gjør det. Å se ham erobre banen nesten hver eneste helg, det motiverer meg til å gjøre det samme, skriver Wallace.

Nascar-føreren hyller Hamilton for sin kamp mot rasismen.

– Hans aktivisme har også rørt verden. Lewis har sørget for internasjonal oppmerksomhet til Black Lives Matter-bevegelsen, gjennom sin aktivisme på sosiale medier og på Formel 1-løp. Lewis’ mentale forberedthet, hans aura og hans evne til å bruke enhver mulighet til å bruke sin plattform til å kjempe mot rasisme er mer enn bare en modell for andre førere og utøvere. Han er en inspirasjon for alle, skriver Wallace.

– Kommer ikke til å stoppe

Denne sesongen har Hamilton markert seg i kampen mot rasisme igjen og igjen og igjen.

Under det forrige løpet, som gikk av stabelen i Toscana, hadde han på seg en t-skjorte som sa «Arrester politimennene som drepte Breonna Taylor». På baksiden av skjorte stod det «Si navnet hennes».

Taylor var en svart kvinne som ble skutt og drept av politiet i sitt eget hjem for et halvt år siden. Det er en av drapene som har utløste massive demonstrasjoner i USA og resten av verden.

Hamilton hadde på seg t-skjorte både før og etter løpet, og også da han mottok vinnertrofeet. Han ble ikke straffet av FIA i etterkant, men Det internasjonale bilsportforbundet har gjort det klart at de vil ha en gjennomgang av de gjeldende retningslinjene når det gjelder politiske budskap. Det kommer ikke til å stanse Hamilton.

– Jeg vil at dere skal vite at jeg ikke kommer til å stoppe å bruke denne plattformen til å belyse det jeg mener er riktig, var hans klare beskjed på Instagram.

Miljøaktivist

Hamilton er også svært opptatt av miljøet. Nylig la 35-åringen ut en Instagram-video som viste at han plukket søppel på en strand. Han er også veganer.

– Det vi menneskene gjør med verden… forurensingen som kommer av antallet kuer som blir produsert er utrolig. De sier det er mer enn vi produserer med våre flyturer og biler, og det er vilt å tenke på, sa han til BBC i 2017.

På privaten kjører han en elbil, og han har bannlyst plast både hjemme og på kontoret.

– Alt skal være resirkulerbart, helt ned til deodoranten og tannbørsten, har han forklart.

Kritikerne hans peker naturligvis på at han reiser jorden rundt og kjører Formel 1-biler.

– Ja, vi reiser verden rundt, ja, vi kjører F1-bilder. Karbonavtrykket vårt er større enn for den gjennomsnittlige huseier, men man skal ikke være redd for å snakke ut om noe som kan være en positiv endring, svarte Hamilton.

For Lewis Hamilton vil endre verden. Det er derfor han jobber for at Formel 1 skal bli mer miljøvennlig. Det er derfor han snakker om miljøvern og står på barrikadene i kamp mot rasisme. Det var var derfor han delte Pride-flagget på Instagram 28. juni, sammen med teksten «Love is love».

– Bare ren beundring

Men selv om alle disse tingene opptar samfunnsengasjerte Hamilton, tar det ikke fokus vekk fra hans jakt på nye triumfer.

Hamiltons store Formel 1-helt var Ayrton Senna, den brasilianske legenden som rakk 41 triumfer før han døde etter en krasj på Imola-banen i 1994.

Det løpet ble vunnet av Michael Schumacher, og var tyskeren tredje triumf bak rattet på en Formel 1-bil. Det er Hamiltons første minne om legenden han nå er i ferd med å tangere.

– Mitt første minne er sannsynligvis da han vant på Imola, da Ayrton døde. Jeg fulgte suksessen hans derfra. Jeg møtte ham for første gang på GoKart-banen han har i Kerpen, og det var fantastisk for en guttunge å være på samme bane som ham. Jeg fikk snakke med ham i et øyeblikk. Mitt kjæreste minne var da vi byttet hjelm i Abu Dhabi (i Schumachers nest siste Formel 1-løp). Det var veldig stort for meg, at han tok seg tid til å bytte hjelm. Det er den mest verdifulle hjelmen jeg har. Vi hadde aldri noen dype samtaler, det var bare ren beundring, sier Hamilton.

Da Schumacher ble fortalt at han hadde tangert Ayrton Sennas 41 Grand Prix-triumfer etter seieren på Monza i 2000, brøt han sammen i tårer.

– Jeg husker det øyeblikket. Det er mye følelser involvert i det vi gjør, kjærligheten til sporten og alt, sier Hamilton.

Tenker ikke på rekorden



Hvordan en Schumacher-tangering eventuelt vil berøre Hamilton søndag, vil tiden vise. Men ikke forvent det samme fra briten.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg er slik, hvorfor tallene nødvendigvis ikke er det jeg fokuserer på. Denne helgen skiller seg ikke fra noen andre helger for meg. Jeg må gjøre jobben. Jeg vet hvor tøft det er, jeg tenker ikke på noe annet, sier han før løpet i Sotsji.

Lørdag gjorde han første del av jobben ved å vinne i kvaliken, hans 97. pole position totalt. Nummer to på listen, Michael Schumacher, hadde beste startspor 68 ganger.

Skulle han ikke lykkes med å vinne denne gangen, så kommer Schumacher-rekorden uansett til å ryke snart.

Da blir Hamilton-navnet nok en gang skrevet med gullskrift for mannen som skal til med å starte sitt 260. Formel 1-løp på rad. Det er selvsagt rekord det også.

