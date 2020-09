– KrF ingen brems på antall asylsøkere fra Moria

KrF-topp Hans Fredrik Grøvan, som kjempet hardt for å få regjeringen med på å hente barn fra Moria-leiren, sier det ikke er satt noen sluttstrek med at 50 blir hentet til Norge.

KrFs parlamentariske leder truet med å legge fram et eget forslag i Stortinget i mai, mot regjeringens vilje, hvis Høyre i regjeringen ikke bøyde av for kravet om å hente asylsøkere fra Moria til Norge.

I tolvte time fikk Grøvan gjennomslag hos statsminister Erna Solberg (H) for at Norge måtte bidra til evakuering av barn fra Moria.

Kravet fra KrF var at Norge skulle ta imot like mange etter folketallet som de andre europeiske land i dugnaden hadde forpliktet seg til.

Han antydet at dette kunne bli rundt 20 asylsøkere, men håpet på flere. Også Venstre presset på for å få hentet flest mulig av de 150 asylsøkerne greske myndigheter har anmodet Norge om å ta imot.

Høyre strakk seg til 50, men selv om antallet ligger i øverste sjikt i forhold til andre europeiske land, har det etter brannen i Moria-leiren kommet sterke krav fra flere partier, kommuner og organisasjoner om å ta imot langt flere.

– Har KrF blitt en brems nå, når det gjelder hvor mange Norge skal ta imot?

– Nei, det kan vi trygt si at vi ikke er noen brems på det. Samtidig er vi en del av et regjeringsfellesskap, og trenger å komme til enighet med de to andre partiene, sier Grøvan.

Ikke noe punktum

I en tidligere undersøkelse TV 2 har fått gjort svarte nær 60 prosent at Norge bør hente flere enn 50 asylsøkere fra Moria.

– Det er veldig flott å registrere at mennesker i Norge engasjerer seg så aktivt for å kunne hjelpe mennesker i en nødsituasjonen, sier han og fortsetter:

– Det femti-tallet kan helt sikkert diskuteres, og fra KrFs side kunne det godt ha vært et annet tall, men det er nå det regjeringen har blitt enige om, og det er ikke det eneste tiltaket. Samtidig vil jeg igjen understreke at dette ikke er noe punktum for Norges hjelp i forhold til disse menneskene, som er i en ekstrem situasjon, sier Grøvan.

Slår seg ikke på brystet

Han er fornøyd med gjennomslaget i regjering, men er tydelig på at Norge må gjøre enda mer for å hjelpe flyktninger og migranter i leirene i Hellas.

– Vi vil ikke slå oss på brystet og si at vi har gjort nok. Vi ønsker å være tett på, men akkurat hvilken type tiltak som kommer opp framover, det må vi finne ut i en videre dialog, sier KrFs parlamentariske leder.

KrF-politikeren sier det kan være snakk om å stille både med mer utstyr og personell, men også å se på et annet antall etter hvert.

– Men nå er vi opptatt av å få gitt disse 50 et nytt tilbud, en ny hverdag, og forhåpentligvis et trygt bosted i Norge. Og så må vi se videre på hva som trengs, og da vil vi være på ballen videre, og bidra inn i regjeringen til å kunne gjøre enda mer enn vi har gjort hittil, sier Grøvan.