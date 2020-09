TV 2-ekspert forstår ikke Salah-kritikken

Liverpool-stjernen tok fra Wayne Rooney en rekord i seriepremieren mot Leeds. Nå tar TV 2s fotballekspert til orde for at prestasjonene hans er i ferd med å bli undervurdert.

Premier League-sesongen er endelig i gang igjen, og regjerende mester Liverpool kom til slutt ut av startblokkene med tre poeng mot Leeds.

En av hovedårsakene het Mohamed Salah, som markerte seg med hat trick på Anfield i den vanvittige 4-3-seieren lørdag.

Én kamp ut i sin fjerde sesong på Merseyside er egypteren nå oppe i 76 scoringer på 109 Premier League-kamper for de røde, og TV 2s fotballeksperter tar nå til orde for at han faktisk ikke får nok ros.

– Jeg forstår det ærlig talt ikke. Helt siden den enorme førstesesongen hans i Liverpool, så har det liksom vært litt småsutring. «Salah er ikke det han en gang var». Det forstår jeg ikke altså. Bare gå inn og se hva han egentlig har gjort da, sier Erik Thorstvedt i den ferskeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

Toppscorer i Premier League to sesonger på rad - toppscorer i Liverpool tre

Salah scoret 44 mål på 52 kamper, inkludert 32 på 36 i Premier League, da han tok Anfield-publikummet med storm i 2017/18-sesongen. Samme sesong ble han toppscorer i ligaen, kåret til årets spiller og tatt ut på årets lag i England.

Fakta: Salahs Liverpool-sesonger 2017/18: PL: 36 kamper, 32 mål

CL: 15 kamper, 11 mål 2018/19: PL: 38 kamper, 22 mål

CL: 12 kamper, 5 mål 2019/20: PL: 34 kamper, 19 mål

CL: 8 kamper, 4 mål 2020/21: PL: 1 kamp, 3 mål

Toppscorer i Premier League ble han også i 2018/19-sesongen, mens han forrige sesong måtte «nøye seg med» den interne toppscorertronen i Liverpool. Han har også måttet se lagkameratene Virgil van Dijk og Jordan Henderson sope med seg individuelle priser som resultat av lagets suksess.

Scoringene mot Leeds betyr også at Salah fant nettet i sesongpremieren for fjerde sesong på rad, noe kun Teddy Sheringham i Premier Leagues spede begynnelsen fra 1992 til 1995 kan matche. TV 2-ekspert Thorstvedt mener det er på tide å åpne øynene og sette Salahs prestasjoner på den hyllen de hører til, men har også en forklaring på at egypterens herjinger fremstår nærmest som undervurderte.

– Det har litt å gjøre med at Mané har tatt steg opp og blitt sabla bra, og så videre, men det går ikke an å argumentere mot den jobben han gjør altså. Salah er en enorm fotballspiller, sier den tidligere Premier League-keeperen.

Kritiserer Chelsea-avgjørelse

Salah har vært en katalysator i det offensive spillet til Jürgen Klopp gjennom tre sesonger, og har i tillegg til toppscorertittelen i Premier League på individuelt nivå også vunnet både Champions League og ligatittelen sammen med laget. Podkast-programleder Espen Ween bruker ordet «fantastisk» om prestasjonen mot Leeds, og får gehør av kollega Endre Olav Osnes.

– Nå er han på et stabilt høyt nivå. Det er ikke noe «one season wonder», som man liksom satt og kunne spekulere i. Det er rett og slett en forrykende fotballspiller, som resten av mange på det laget der, sier Osnes.

Søndag møter Salah Chelsea, som avskiltet ham etter kun to mål på 13 PL-kamper fra februar 2014 til januar 2015. Låneopphold i Fiorentina og Roma - og en permanent overgang til sistnevnte - fulgte, før Liverpool altså hentet ham tilbake til England sommeren 2017. Thorstvedt er konkret og enkel i sin omtale av akkurat det.

– For et sabla bra kjøp. Og for en rævva avgjørelse av noen andre i Premier League å la ham gå, sier TV 2-eksperten.

Overtok Rooneys rekord

Scorer Salah igjen søndag, er det gode muligheter for at Liverpool også går seirende ut av det oppgjøret. Jürgen Klopps lag har nå nemlig vunnet hver eneste av de siste 35 Premier League-kampene der Salah har scoret.

Med scoringene mot Leeds overtok den afrikanske superstjernen også en rekord Wayne Rooney hadde satt som Manchester United-spiller da de vant 34 kamper på rad som han scoret i mellom september 2008 og februar 2011.

PS! Hat tricket i runde én var også første gang en Liverpool-spiller scoret hat-trick i åpningskampen siden spisslegenden John Aldridge mot Charlton i 1988/89-sesongen.

