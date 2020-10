La oss gå rett på sak: Er du glad i oppmerksomhet, liker at det bråker og trenger godt med plass – og gjerne litt bakkeklaring?

Da har Mercedes sin AMG-avdeling mange interessante SUV-alternativer å by på. Toppmodellen heter GLS og er på størrelse med et slott. Mange syns kanskje den blir i overkant stor.

Da kan lillebror GLE være løsningen. Vi snakker fortsatt om en velvoksen SUV, med god plass til hele familien. Men den er altså litt mindre, hakket mer rampete og heldigvis noe billigere.

Nå har vi testet den nest råeste utgaven i GLE-familien, nemlig AMG GLE 53 Coupé.

Det er ingen tvil om at coupé-versjonen skiller seg tydelig ut fra de klassiske SUV-karosseriene.

Ubeskjeden

Bilen bygger på nyeste og fjerde generasjon GLE. Men nå har AMG gjort sitt for å gjøre den allerede lite diskré bilen enda mer synlig.

Sammenlignet med det vanlige SUV-karosseriet, bidrar coupé-versjonen og den fallende taklinjen mye i seg selv. Men ikke overraskende har altså AMG lagt til en rekke designelementer på toppen av dette.

Bak grillen skjuler det seg en 3-liters rekkeseks-motor, med 48-volts mildhybridsystem.

Vi kan begynne med den mildt sagt hissige fronten, som nesten skriker etter oppmerksomhet.

Det er Panamericana-grillen som slår an den aggressive tonen. Digre luftinntak og et ruvende panser følger opp, og gjør AMG GLE 53 Coupé til en frekk og selvsikker SUV ute på veien.

Sett fra siden, taler coupélinjene for seg, sammen med de sorte AMG-felgene på ikke mindre enn 22 tommer.

Bak serverer Mercedes en helt ny hekk, som er blitt mye tøffere og strammere enn forrige generasjon. Med en diger diffusor og fire solide utblås, er det mer enn nok til å sette seg i respekt blant samtlige forbipasserende.

Skulle det mot formodning ikke være nok, gir du bare et lite trykk på gasspedalen. Da slippes magien løs – i form av et helt spesielt og raspende lydbilde.

Mens forrige generasjon GLE Coupé nesten var for brautende og vågal, syns vi linjene på den nye bilen harmonerer langt bedre.

Varmere på innsiden

I kontrast til det frekke og litt kjølige uttrykket på eksteriøret, blir det fort varmere når du kommer inn. Her har ikke AMG gjort like mange sprell.

Visuelt er det i all hovedsak rattet som skiller bilen fra en helt vanlig GLE. Det er utstyrt med noen egne AMG-knapper, hvor du kan styre alt fra eksoslyd og demperoppsett, til ESP-system og kjøreprofiler. Dette funker i praksis veldig bra.

Selv om AMG GLE 53 er en sportslig og rask SUV, er komforten godt ivaretatt bak rattet. Setene er gode og tilbyr i tillegg en rekke ulike massasjeprogrammer.

Infotainmentsystemet kjenner vi igjen fra andre Mercedes-modeller, og er i kjent stil enkelt og intuitivt å bruke.

Denne bilen er proppet med det meste av utstyr. Vi snakker listverk i open-pore antrasitt eik, tempererte koppholdere, soft close, massasje i setene og ikke minst deilig lyd fra Burmester sitt surround sound system.

Ulv i ulveklær

Bak rattet er det ikke vanskelig å oppdage at AMG har gjort flere grep om understellet. Tross vekten på nesten 2,3 tonn, klorer den seg fast til asfalten, så godt det lar seg gjøre.

Skyvet fra motoren er jevnt og solid, men gjør deg ikke fullstendig lamslått heller. Ettersom det er tallene «53» som pryder bakluka, betyr det at vi ikke finner AMGs verstingmotor med åtte sylindre. I stedet sitter en AMG-tunet Mercedes-motor på tre liter under panseret.

4Matic+ innebærer helvariabel momentfordeling mellom for- og bakaksel. Altså fordeles kreftene hele tiden dit man trenger de mest.

For all del, den går som et uvær, den også. 0-100 km/t serveres på kjappe 5,3 sekunder. Maks dreiemoment er 520 Nm, og de er tilgjengelig helt nede på 1.800 omdreininger. Maks effekt er 435 hk.

En ting som overrasker oss, heldigvis i positiv retning, er lyden. For selv om EU stadig innfører strengere krav til eksoslyd, høres det nesten ut som at AMG «glemte» den lovteksten under byggingen av vår testbil.

Her får du et raspende og lite diskré lydbilde. Mellom girskiftene får du også litt smell og spraking. Herregud så barnslig og morsomt det er. Dessuten kler det bilen godt: Den ser slem ut, går bra og høres bøs ut. AMG GLE 53 Coupé er rett og slett ulv i ulveklær.

Det er overraskende lite som skiller GLE 53 fra GLE 63 S. Bak er det kun pottene.

Men det finnes en storebror...

Etter en god uke i førersetet på AMGs SUV-bølle, er det ingen tvil om at denne bilen leverer etter forventingene.

Det finnes egentlig bare ett minus, og det er ikke en gang bilens feil. Forklaringen ligger hos storebror; AMG GLE 63 S. Det er først når du klinker til og kjøper den, galskapen er komplett.

Og hvis man først er så heldig å kunne kjøpe en AMG-SUV for pluss/minus to millioner kroner, hvorfor ikke bare gå for toppmodellen?

Men for all del: GLE 53 Coupé er et beist av en bil. Akkurat slik en AMG skal være.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupé Motor: 3 liter, rekkeseks bensin Effekt: 435hk/ 520 Nm 0-100 km/t: 5,3 sekunder Toppfart: 250 km/t Snittforbruk: 1,05 liter/mil Girkasse: AMG Speedshift TCT 9G Egenvekt: 2.250 kilo Pris fra: 1.548.900 kroner Pris testbil: 1.794.00 kroner

Se bildene av AMG GLE 53 Coupé her:

Foto: Mats Brustad Les mer

