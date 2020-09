Kämna gikk solo og vant sin første Tour de France-etappe

På 16. etappe lyktes det endelig for Bora-hansgrohe i årets Tour de France da den tyske 24-åringen Lennard Kämna kom alene til mål i Villard-de-Lans og tok sin største triumf med sin første etappeseier i Touren.

– Det er en veldig stor lettelse for laget. Jeg kan nesten ikke forstå det. Jeg har tatt et stort steg denne sesongen, sier Kämna.

Alle favorittene i sammendraget satt samlet over Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. På den siste tredjekategoristigningen til mål satte UAE Team Emirates seg i front med David de la Cruz og Tadej Pogcar, mens ledende Primoz Roglic sørget for å sitte på hjulet til sin unge landsmann.

Med drøyt 400 meter igjen til mål prøvde Pogacar, men han klarte ikke å riste av seg Roglic. Dermed er det ingen endringer mellom den slovenske superduoen før 17. etappe. Roglic leder 40 sekunder foran Pogacar.

Fjorårsvinner Egan Bernal, som gikk på en totalkollaps på søndagens etappe til Grand Colombier og er ute av kampen om sammendraget, måtte tidlig slippe hovedfeltet igjen. Bernal forklarer det med store ryggsmerter.

Kämna kom alene til mål

Det var stor kamp om å komme av gårde i brudd på etappen. Etter hvert lyktes et brudd på 23 ryttere å etablere seg. De gikk sammen inn i førstekategoristigningen Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Etter hvert dannet det seg en gruppe på fire ryttere med Richard Carapaz, Sébastien Reichenbach, Lennard Kämna og Julian Alaphilippe. Med to kilometer igjen til toppen kom Carapaz med en voldsomt støt som gjorde at Alaphilippe måtte kaste inn håndkleet. Carapaz prøvde seg med et nytt støt én kilometer senere, og denne gangen var det Reichenbach som slapp.

Mot toppen av Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte stakk Kämna fra Carapaz og kom alene til mål. Den tyske 24-åringen tok sin første seier i Tour de France. Carapaz kom i mål snaut halvannet minutt etter.

– Er det én som fortjener å ta en etappeseier, er det Lennard Kämna. Han har prøvd mange ganger selv og vært nære på, men med den jobben han har gjort for Peter Sagan så mange ganger og at han fortsatt har krefter igjen, er imponerende, kult og veldig fortjent, sier Thor Hushovd.

Tour de France-arrangør ASO og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) kom med gode nyheter før etappen da de kunne melde at ingen i Tour-sirkuset hadde testet positivt på koronaviruset i forbindelsen med den andre hviledagen. Koronaprøven var den siste før rytterne under Touren.