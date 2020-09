Advarer supertalentet: – Jeg tror ikke han har lyst til å havne i den kategorien

Se Manchester United-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 18.30.

Sesongoppkjøringen har gått fra drøm til mareritt for Manchester United-supertalentet Mason Greenwood (18).

Etter å ha fått sitt store gjennombrudd forrige sesong, startet denne med A-landslagsdebut for England. Deretter har nesestyverne kommet på rekke og rad.

Først ble han sendt hjem fra landslagssamling i skam etter brudd på smittevernreglene, og deretter dukket det opp særdeles uheldige bilder av at Manchester United-spilleren sniffet lystgass.

– Står nærmest i stillingsinstruksen

Erik Thorstvedt mener Greenwoods unge alder må regnes som formildende.

– Man må ikke glemme at dette er en veldig ung gutt, det står nærmest i stillingsinstruksen at man skal gjøre dumme ting. Det han har gjort er teit, men det gjør ham ikke til et dårlig menneske, påpeker Premier League-eksperten.

Han er ikke i tvil om hva Mason Greenwood trenger nå.

– Det viktigste for en manager er å holde en beskyttende hånd over spilleren. Unge spillere trenger noen som sier «det er lov å gjøre feil, og vi stoler på deg», sier Thorstvedt, som er sikker på at det er nettopp den medisinen Ole Gunnar Soskjær vil dele ut.

Det er også Daily Mail, som hevder Ole Gunnar Solskjær er bekymret for Greenwood, og at Manchester United-manageren kommer til å ta seg en alvorsprat med 18-åringen. Samtidig skal nordmannen være fast bestemt på å gi Greenwood den støtten han trenger.

– Bør ikke bli for mye

Thorstvedt har bare én veldig enkel advarsel til Greenwood, for evig eies kun et dårlig rykte.

– Det bør ikke bli for mye, Jack Grealish har fått et stempel som en som stadig gjør dumme ting, og jeg tror ikke Greenwood har lyst til å havne i den kategorien. Selv om de er berømt og tjener gode penger, så blir de ikke ufeilbarlige. De må få lov til å drite seg litt ut, sier Thorstvedt.

18-åringens første feilgrep var da han sammen med Manchester Citys Phil Foden inviterte to islandske kvinner inn på hotellrommet sitt etter at duoen fikk sin England-debut i 1-0-seieren mot Island.

Det var naturligvis et grovt brudd på smittevernsreglene til det engelske landslaget, og begge stortalentene måtte legge seg flate etter å ha blitt sendt hjem i skam.

– Etter å ha tatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket, uttalte Greenwood i etterkant.

Kun få dager senere måtte han be om unnskyldning for å ha utvist dårlig dømmekraft enda en gang, etter at The Sun publiserte bilder av Greenwoods lystgass-inhalering.

Lystgass er også kjent som «hippy crack» i England, og brukes som rusmiddel - noe blant annet nevnte Jack Grealish har vært i trøbbel for.

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på helserisikoen ved å bruke dette, og jeg erkjenner at bare det å teste det, som man kan se av disse historiske bildene, var dårlig dømmekraft av meg. Jeg vil sterkt oppfordre til ikke å følge mitt eksempel, uttalte Greenwood.

The Sun hevder bildene ble tatt kun uker før Greenwoods England-debut, mens han selv kaller de for «historiske».