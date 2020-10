Dokumentaren skulle handle om tvillingenes unike liv sammen. Så kom beskjeden som endret alt

Ulf Bergerud sitter alene i leiligheten som han delte med tvillingbroren Bjørn inntil for kort tid siden.

– Vi hadde grodd så mye sammen. Du kan tenke deg at du tar en rot og deler den på midten.

De eneggede tvillingene Bjørn og Ulf har hatt et helt spesielt liv sammen.

De har aldri vært gift. De har ikke barn. De har hatt hverandre.

BORTE: Tvillingbror Bjørn som Ulf har tilbrakt nærmest hver eneste dag sammen med er borte. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2.

«Vårt lille land» på TV 2 skulle lage et program om dette spesielle samlivet, og at de to hadde delt nær sagt hver eneste dag i 83 år.

Men dette året ble ikke slik Ulf og Bjørn hadde forestilt seg.

Kunst og klassisk musikk

I løpet av samlivet har de to tvillingbrødrene forvandlet leiligheten på Sagene seniorsenter til noe som ligner et museum.

KUNSTINTERESSERTE: Leiligheten er som et lite kunstmuseum, med original kunst på alle vegger. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

Alle veggene dekket med originale malerier av kjente kunstnere, over alt står eksklusive porselensfigurer fra inn- og utland, og du kan høre lyden fra ikke mindre enn 17 antikke urverk.

Kunstinteressen hadde de nemlig begge – og de siste årene opparbeidet de seg en imponerende samling.

I tillegg har både Ulf og Bjørn elsket klassisk musikk hele livet.

SAMMEN: 84 år har tvillingene Ulf og Bjørn tilbrakt sammen. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

Ansikt mot ansikt

På soverommet stod sengene deres lang hver sin vegg. Hver eneste kveld lå de med ansiktet mot hverandre og snakket sammen til de sovnet.

DELTE SOVEROM: Ulf og Bjørn tok alltid en prat på sengekanten før de sovnet. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2.

Nå er det bare en seng igjen på soverommet.

– Bjørn hadde kreft, og den kreften den hadde gått i skjelettet, forteller Ulf.

TOM SENG: Nå er Bjørns seng tom. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2.

Tvillingbroren Bjørn døde hjemme i sin egen seng i juni.

Etter det ble livet vanskelig for Ulf.

– Jeg føler en forferdelig tomhet. Det føles som hele veggen er vekk, alt er borte, sier han.

Hadde Bjørn fortsatt levd ville han fullført resonnementet. Det var sånn det var å snakke med Ulf og Bjørn. Den ene fullførte gjerne den andres setning.

Men nå blir det stille.

SAVN: Ulf savner tvillingbror Bjørn som han bodde sammen med i 83 år. - Jeg føler en tomhet, sier han. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2.

Ifølge Ulf kranglet han og tvillingbroren aldri, selv om de også hadde sine ulikheter og særegenheter.

Bjørn var morgenfugl og a-menneske. Ulf er b-menneske.

Bjørn hadde ansvar for frokosten. Ulf tok seg av middagen.

Ulf skrev handlelisten. Bjørn styrte finansene.

Barndom med ett par sko

Ulf og Bjørn ble født i 1936 og vokste opp på Torshov i Oslo sammen med en eldre bror og mor og far.

FØDT FØR KRIGEN: Ulf og Bjørn ble født på Torshov i Oslo i 1936.Privat

Det var dårlige tider, og i perioder hadde de to tvillingbrødrene ett par sko, som de delte og brukte annenhver gang.

I barndommen ble de ofte sendt på Hudøy feriekoloni av foreldrene i skoleferiene.

Der var de i to måneder nesten hver sommer, og hadde det fint.

Moren likte å kle dem opp i like klær. Verken familien eller naboene klarte å se forskjell på dem.

KNOLL & TOTT: I ungdommen kunne guttene bli kalt Knoll & Tott. Foto: Privat

– Vi var litt rabagaster. Jeg husker at vi ble kalt «Knoll & Tott», sier Ulf.

Forlovelsen

Helt siden den gang har de alltid vært hverandres beste venner. Ingen har kommet mellom dem.

Men Ulf forteller at Bjørn en gang var bekymret for at de skulle splittes.

FORLOVET: Verken Ulf eller Bjørn har kone og barn, men en gang var Ulf forlovet med Gerd Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

Det var den gangen han forlovet seg.

– Ja, jeg ble forlovet. Men det ble ikke noe av det da. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, sier Ulf.

– Bjørn han likte ikke det at jeg holdt på med det, for det skilte oss litt, mente han.

BEKYMRET: Bjørn var bekymret for å bli alene da tvillingbror Ulf ble forlovet Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

– Hun het for så vidt Gerd. Men så mye mer husker jeg ikke.

– Og det var ikke så lenge, så glem det, ler Ulf.

Ett år med savn

Etter det jobbet de to tvillingbrødrene sammen på ulike steder. De dro til sjøs på samme båt som byssegutter, og de drev vaskebyrå sammen.

Den ene gangen de bodde fra hverandre, var da Ulf måtte flytte til Larvik på grunn av jobb – men også da hadde de daglig kontakt, på telefon.

De holdt ut ett år fra hverandre. Så ble savnet for stort.

– Da sluttet Bjørn i jobben i Oslo, og flyttet til Larvik sammen med meg, sier Ulf.

Kjent syn

For drøyt 20 år siden flyttet de tilbake til Torshov i Oslo, der de i sin tid vokste opp. I bydelen har de vært et kjent syn kjørende rundt i sine to motoriserte kjøredoninger, i like klær.

UT PÅ TUR: Ulf og Bjørn har vært et kjent syn i bybildet på Sagene/Torshov i Oslo i sine motoriserte doninger. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2

Begge fikk for en del år siden problemer med beina, på grunn av en nervesykdom de oppdaget nærmest samtidig.

Hos Bjørn startet det med at han «mistet» den høyre stortåa. Mens det hos Ulf begynte i venstre stortå. Legene konstaterte at det var polynevropati.

– Vi kunne gå litt i starten, så ble det bare verre og verre. Men det stoppa her, sier Ulf og peker på beinet sitt, litt under kneet.

– Det begynte i hvert fall den rette veien, for å si det sånn. Det er bedre at det begynte i beina enn at det begynte i huet. Ikke sant?

Tro

På det lille bordet i stua ligger en bibel. I mange år har de begge vært en aktiv del av Jehovas vitne-menigheten i Vossegata på Torshov.

Troen har gitt dem trygghet, mener Ulf.

– Det er mange som mener at det ikke er en mening med livet. Men vi fant tidlig ut at det er det, sier han.

– Vi tror på en oppstandelse. Det gir meg stort håp og det gir meg stor glede.

– Så du er sikker på at du vil se Bjørn igjen?

– Ja. Det er jeg.

Et enestående liv

Kanskje er det denne overbevisningen om at han en gang skal få møte tvillingbror Bjørn igjen, som har gjort at Ulf har fått tilbake noe av livsgnisten når TV 2 møter han på nytt, etter noen tunge måneder alene i leiligheten.

– Ja, jeg har jo vært på bånn, sier han.

– Men plutselig så kan de vonde tankene forsvinne. Jeg kan i stedet tenke at jeg er glad for det livet vi har hatt sammen. At vi har fått levd sammen i tykt og tynt i 83 år.

Ulf smiler.

– Vi har hatt et enestående liv. Det føles godt.

ALENE: Selv om han savner tvillingbror Bjørn klarer Ulf nå å tenke positivt og glede seg over de 83 årene de fikk sammen. Foto: Odd Sprakehaug/TV 2.

