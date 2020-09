Aylar Lie raser mot Bollestad: – Forkastelig

Jaktsesongen er i gang, og landbruksminister Olaug Bollestad var med på fuglejaktas første dag.

I etterkant stod hun fram i en artikkel i dagsavisen Nationen, hvor hun uttrykte bekymring for at mange tar jegerprøven, uten at de begynner å skyte på dyr. Hun ønsker at folk skal «overvinne frykten» for å gjøre feil når de skyter på «levende ting».

Dette møtte sterk kritikk, og dyrevernorganisasjonen «NOAH» delte et Facebook-innlegg hvor de går hardt ut mot landbruksministeren:



«Dyr er ikke ting, Bollestad! NOAH mener det er uakseptabelt at den ministeren som har ansvar for dyrevelferd promoterer rekreasjonsjakt, som er en kilde til lidelse for ville dyr - og på toppen av det hele kaller dyr for «ting».»

Med rekreasjonsjakt menes at man jakter først og fremst fordi det er spennende, morro, hyggelig etc.

– Forkastelig

En av de som har engasjert seg i kommentarfeltet under Facebook-innlegget er Aylar Lie (36).

«Forkastelig», skriver hun, etterfulgt av en sint emoji.

Til God kveld Norge ytrer Lie at hun synes det er ufattelig at Bollestad kommer med slike uttalelser.

– Det er problematisk at den ministeren som har ansvar for dyrevelferd synes å være mest opptatt av at dyr skal brukes. Og hun bør kalle dyr for det de er - medskapninger og ikke «ting», og skriver videre:

– La meg si det på et språk Bollestad forstår, dette er som å banne i kirken, skriver hun til God kveld Norge.

Videre mener hun at Bollestad har helt feil fokus når hun sier man skal overkomme «frykten» for å skyte dyr.

– Hun burde heller være opptatt av lidelsen til dyrene.

– Vær redd for å skyte

I nevnt artikkel legger Bollestad vekt på det at man burde overvinne frykten for å skyte på dyr.

REAGERER: Leder av dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Leder i organisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener at man tvert i mot burde være betenkelig på jakt.

– Selvsagt er det all grunn til å være redd for å skyte på dyr. Det er jo en stor sjanse for å påføre dem ekstreme lidelser. Konklusjonen burde ikke være at man skal legge bort betenkelighetene og skyte ivei.

I følge Martinsen er skadeskyterisikoen 50% i denne formen for hobby-jakt.

– Dette ble feil

God kveld Norge har vært i kontakt med landbruksminister Olaug Bollestad, som har følgende å si til kritikken:

– Dette ble feil. Dyr er ikke ting. Dyr er selvsagt individer som fortjener vår respekt. Derfor er jeg veldig opptatt av at jakt skal foregå på en veldig trygg og god måte, skriver hun, og påpeker videre:

– Jegere må alltid etterstrebe en trygg og sikker jakt for å unngå skadeskyting av dyr. Opplæringstilbud bidrar til dette, skriver Bollestad.