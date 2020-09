Regjeringen strammer inn karanteneregler

Årsaken til at innreisereglene strammes inn, er at det skal bli lettere for folk å følge karantenereglene.

– Nå forenkler vi og rydder opp. Har du vært i nærkontakt med en smittet eller på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Endringene trådte i kraftig tirsdag ettermiddag.

Regjeringen innfører også ekstra omsorgsdager, også kjent som sykt barn-dager, ved lokale utbrudd dersom skoler og barnehager må stenge.

– Foreldre trenger bekreftelse fra skole og rektor, som man deretter kan gi til arbeidsgiver, som forskutterer utgiften og må søke om refusjon. Dette vil gjelde fra denne uken. Foreldre skal altså ikke bekymre seg for at hverdagen ikke skal gå opp på grunn av stengte skoler og barnehager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dette er endringene i karantenereglene Hvis arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner, forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre.

Personell i samfunnskritiske funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester.

Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland. Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere som også får krav om testing hver syvende dag.



Flypersonell får unntak fra innreisekarantene, men det kreves test hver sjuende dag dersom de forlater flyet på jobb i røde land for å unngå innreisekarantene. Kilde: Regjeringen.no

Ber kommuner forberede seg

Høie ber kommuner som har lav smitte, om å forberede seg på et eventuelt utbrudd.

– I de aller fleste av landets kommuner er det lite smitte, og jeg tror mange er glade for å slippe de tøffe takene Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad har måttet ta i det siste. Kommuner som har lav smitte, oppfordrer jeg til å forberede seg på lokale utbrudd, sier Høie.

Høie sier at det er viktig at kommunene som ikke har erfaring, får erfaring.

– Mitt siste råd er dette: Øv på hva dere skal gjøre, hvis dere blir rammet av lokale utbrudd, øv på hva dere skal gjøre hvis det verste skjer, sier han.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at det er lav risiko for smitte nasjonalt, men at det er høy risiko for flere lokale utbrudd.

Vold sier at halvparten av landets kommuner ikke har registrert koronavirustilfeller.

Veiskille

Til tross for at pandemien herjer i en rekke europeiske land, hadde assisterende helsedirektør Espen Nakstad et optimistisk budskap tirsdag.

– Vi står ved et veiskille som avgjør om vi går inn i en høst med stadig nye utbrudd som vil påvirke hverdagen vår, eller om vi kommer i en situasjon som før sommeren med lite smitte. Situasjonen ute i verden gir oss lite trøst. Flere europeiske land er nå inne i en bølge nummer to, sier han.

Nakstad sier at vi klarte å slå ned viruset i den første fasen. 18 personer er innlagt på sykehus med covid-19, men situasjonen i landet er fortsatt håndterlig, sier han.

– Vi kan lykkes med å ha kontroll, til vi får en vaksine, hvis vi holder ut. Dersom vi klarer å slå ned smitten i Oslo og Bergen, kan vi sannsynligvis fortsette å gå på jobb og skole i tiden fremover, sier han.

I tillegg til fordeler som at barn kan drive fritidsaktiviteter nesten som normalt, at arbeidsledigheten ikke vil øke, og at planlagt helsehjelp vil kunne gjennomføres, mener Nakstad vil føre til at folk ikke går like lei.