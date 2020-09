Tom Cruise takker Norge: – Planen er å komme tilbake

Skuespiller Tom Cruise sier at de har planer om å komme tilbake til Norge for innspillingen av neste «Mission Impossible»-film.

– Vi elsker landet deres!

Det sa skuespiller Tom Cruise bak ansiktsmasken, mens han vinket til kulturminister Abid Rajas mobilkamera.

Kultuminister Raja (V) møtte Hollywood-skuespilleren under et planlagt møte på filmsettet av den nye «Mission Impossible»-filmen tirsdag ettermiddag.

I videoen med Raja presiserte Cruise at han ikke bare liker, men elsker Norge.

Skryter av tilrettelegging

I videoen som TV 2 har fått tilgang til, stiller Raja en rekke spørsmål til Cruise.

– Hvordan takler dere koronasituasjonen, det må være ganske utfordrende for dere? spør Raja.

– Vet du hva, dere har gjort det så lett som mulig, og vi får helt fantastiske bilder, sier Cruise.

SETTET: Slik så det ut under tirsdagens innspilling. Foto: Arne Rovick

Kulturministeren, som ikke legger skjul på at han er spent på den kommende filmen, spør også om hvordan var det å hoppe fra helikopteret på en motorsykkel.

– Når filmen kommer ut, så skal du få vite alt, sier skuespilleren.

– Kommer du tilbake hit for innspilling av den neste filmen også?

– Ja, det er planen. Vi er veldig begeistret.

Takket for velkomsten

Mot slutten av møtet benyttet Cruise anledningen for å takke nordmenn for all hjelp og en varm velkomst.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk!

– Utrolig lærerikt

Etter kjendismøtet sier Raja til TV 2 at det var lærerikt å se en så stor produksjon.

– Det blir først og fremst en spektakulær actionfilm, men som tar i bruk norsk natur, sysselsetter mange norske filmarbeidere og bidrar til kompetanseheving.

LÆRERIKT: Raja er spent på den kommende filmen etter dag på settet. Foto: Arne Rovick

Under møtet snakket de om hvordan covid-19 påvirker kulturen i Norge og internasjonalt.

Den kommende filmen og mulighetene for å komme tilbake med neste film ble også selvfølgelig et tema.

– Han fremstår som utrolig jordnær og er veldig takknemlig for at han får være her i Norge. Han har ikke minst mye positivt å si om nordmenn han har truffet, men også naturen, sier Raja.

Krevende med korona

Alle som skal jobbe eller besøke settet må koronatestes før de får adgang.

– De tester to-tre ganger i uka selv, så her tar de korona på alvor og gjør det de kan for å redusere risikoen, sier Raja.

Til tross for pandemien bruker filmproduksjonen 200 millioner kroner. Raja tror det betyr mye for lokalt næringsliv både her og på Hellesylt.

– Ikke minst etterlater de bra med kompetanse som det norske miljøet får bruk for.

Norsk fotavtrykk

Tom Cruise kunne ikke si så mye om filmen, men lover at det norske fotavtrykket i filmen kommer til å bli vesentlig større enn det har vært tidligere.

– Hellesylt kommer til å ha en av de mest spektakulære actionscenene som er ekte, istedenfor «greenscreen», og som er gjennomført av hovedpersonen. Det er klar at det blir spektakulært, sier Raja.

I forkant av møtet viste Abid Raja frem en gave som han skulle gi til Tom Cruise.

– Hva sa han om gaven han fikk?

– Han likte boka veldig godt. Han sa at uansett hvor han har reist i Norge så har han blitt veldig betatt av og glad i naturen. Han har lyst til å komme tilbake og vi drøftet da muligheten for neste «Mission Impossible»-filmen også i Norge.

Hordaland, Bergen, Nord-Norge og Finnmark er blant lokasjonene som de diskuterte.