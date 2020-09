Carl Fredrik Hagen blir Norges kaptein i VM – disse er tatt ut

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, bekrefter det norske VM-laget direkte på TV 2s Tour de France-sending.

Carl Fredrik Hagen blir Norges kaptein på VM-fellesstarten i italienske Imola søndag 27. september. Med seg får han Odd Christian Eiking, Markus Hoelgaard, Amund Grøndahl Jansen, Vegard Stake Laengen og Andreas Leknessund.

– Det er vel de seks rytterne som vi synes har de beste mulighetene til å gjøre gode prestasjoner der nede. Så er det sånn at vi har et antall ryttere som hadde vært aktuelle, men av ulike grunner har takker nei på grunn av den situasjonen vi er i nå med karantene og en veldig komprimert sesong, og som kanskje legger mer vekt på klassikerhøsten som kommer, sier han.

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff har begge takket nei.

– Vi har vel ingen reelle medaljesjanser, men en topp ti-plassering på en god dag for vår kaptein Carl Fredrik Hagen er innenfor rekkevidde, mener Falk.

U23-europamester Andreas Leknessund sykler også temporittet. Hans Falk bekrefter også til TV 2 at tromsøværingen får tillatelse til å sykle U23-VM neste år, til tross for at han sykler eliterittet i år. Det sykles ikke VM i junior- og U23-klassen i år.

Falk mener en topp ti-plassering på tempo er innenfor Leknessund.

På kvinnenes lag er Susanne Andersen, Stine Borgli, Martine Gjøs, Ingrid Lorvik, Mie Bjørndal Ottestad og Katrine Aalerud tatt ut.

– Vi må sikte litt høyt, men medalje på kvinnesiden er utenfor rekkevidde. Har vi en topp ti-plassering, er jeg veldig godt fornøyd, sier Hans Falk.

VM skulle gått i Sveits, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.