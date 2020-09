Politiet har lett desperat etter 17-åring siden juli – nå tar saken en dramatisk vending

Cambridgeshire-politiet ber publikum om hjelp etter å ha siktet Bernadette Walkers (17) foreldre for drap. Årsaken er at de ikke finner liket.

21. juli ble Bernadette Walker (17) fra Peterborough meldt savnet av foreldrene sine etter at de ikke hadde sett henne på tre dager.

Nå har saken tatt en overraskende vending, skriver BBC.

Bernadettes foreldre, Sarah (37) og Scott Walker (50), ble søndag siktet for å ha drept sin egen datter.

Enorm leteaksjon

I sommer forklarte foreldrene, som har ni barn, at Bernadette plutselig hoppet ut av bilen deres og la på sprang.

De kontaktet politiet etter å ikke ha hørt fra 17-åringen på tre dager.

Det ble igangsatt en enorm leteaksjon etter henne, men hun var som sunket i jorda.

SAVNET: Bernadettes mor hengte denne plakaten opp i Petersborough etter at Bernadette forsvant. Foto: Faksimile

– Savner min eldste prinsesse

Før foreldrene ble pågrepet, gikk de ut i lokalavisa Peterborough Matters og tryglet Bernadette om å komme hjem.

– Jeg klarer ikke å spise eller spise skikkelig. Jeg savner og elsker min eldste prinsesse så mye, sa hennes gråtkvalte mor Sarah til pressen.

Hun fortalte at hun trodde at datteren skjulte seg hos noen venner.

– Du kan bare forestille deg hvor bekymret vi er. Vi savner deg. Vi må vite at du er trygg. Vi elsker deg, sa Bernatettes far, Scott.

Ber om hjelp

Politiinspektør Jon Hutchinson sier at de har til gode å finne Bernadette, og at de naturligvis håper å finne henne i live.

Han sier at det er små sjanser for at Bernadette fortsatt lever.

– Derfor vil mitt team og jeg gjøre alt for å finne ut av hva som skjedde med henne, og få gjerningspersonene stilt foran retten, sier han i en pressemelding.

Det har ikke lykkes Cambridgeshire-politiet å finne Bernadette, og nå ber de publikum om hjelp.

– Selv om teamet mitt har gjort store fremskritt i etterforskningen de siste dagene, har vi fortsatt ikke funnet Bernadette. Derfor er min bønn at alle som har informasjon om hva som har skjedd med henne, eller hvor hun kan være, kontakter oss snarest mulig, sier politiinspektør Hutchinson i en pressemelding.

Sarah og Scott forblir i varetekt frem til de onsdag skal møte i høyesterett i Peterborough.