Støre om å ta imot 50 asylsøkere fra Hellas: – Et veldig lavt nivå

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er meningsløst å sette et tall på antall asylsøkere Norge skal hente fra Hellas, men mener samtidig at det er rom for at Norge kan ta imot flere enn 50.

– Det er på mange måter meningsløst å si et tall. Taket 50 gir heller ingen mening. Dette må vi finne fram til sammen med greske myndigheter, sa Støre da han tok opp den betente Moria-saken i sin tale til landsstyre i Arbeiderpartiet i dag.

Her gjentok han at partiet har gått inn for å ta imot 3.500 kvoteflyktninger, opp mot regjeringens 3.000.

Regjeringen har varslet at de vil ta imot 50 asylsøkere fra Hellas, som trolig har behov for beskyttelse, og at disse skal regnes blant de 3.000 kvoteflyktningene regjeringen har besluttet å ta imot.

– Meningsløst å si et tall

Mange Ap-ledede kommuner har sagt at de ønsker å ta imot flere asylsøkere fra Hellas.Tromsøs ordfører mener Norge totalt bør ta imot 1.000 asylsøkere fra Hellas.

Mandag sendte flere Ap-veteraner brev til partiledelsen med krav om at partiet må gå inn for å ta imot 500 asylsøkere fra Hellas – ikke 50 som har regjeringen har bestemt, skriver NTB.

Selv vil ikke Støre sette et visst antall.

– 50 er også å sette et tall, og det er å sette en grense på et veldig lavt nivå, sier Støre til TV 2 og legger til:

– Norge får sette seg ned med Hellas å finne hvilke behov de har. I Ap har vi sagt at vi 50 kan være lavt. vi har ryddet opp rom i våre alternative budsjetter i det for at vi kan ta imot flere.



Angrep Solberg

Støre sparte ikke på kruttet og klinket til mot Solberg i sin tale til sine egne på Folkets Hus i Oslo.

– Hva var det klare budskap fra Høyres landsmøte, jo, de vil fjerne formuesskatten, sier Støre.

Han viser videre til at regjeringen i sin krisepakke fase 3, foreslo å redusere formuesskatten. «Det nærmest som en besettelse.», mener Støre.

– Høyre er besatt av formuesskatt. Vi har spurt hvor arbeidsplassene av dette kommer. De kan ikke gi oss svar. Det er ikke dokumentert, sier Støre.

Tre nye løfter

I talen sier også Ap-lederen litt om retningen i det som skal bli Arbeiderpartiets nye partiprogram, og kom med det han kalte tre løfter til velgerne.

– Vi skal sikre trygt arbeid til alle. Det er vår kjerne. Vi skal sikre en velferdsstat som er der når du trenger den, og en rettferdig klimapolitikk, oppsummerer Støre.

Programarbeidet ledes av Støre selv.

– Vedvarende kulturarbeid

Når Arbeiderpartiet i dag møtes til landsstyremøte har støvet akkurat lagt seg etter den første stormen i partiet dette halvåret.

Valget i Trøndelag Arbeiderparti ble opprivende, med flere beretninger fra tidligere og nåværende AUF-medlemmer om en ukultur i partiet. Støre adresserte, uten å gå i detalj, at arbeidet med ukultur fortsetter i partiet.

– Jeg vil berømme alle som har reist hånden i været. Når det skjer så gjør vi noe med det, sier Støre.

Han viste også til at partiet har et «vedvarende kulturarbeid».

– Jeg viste her til unge kvinner som de siste ukene har fortalt om ting som har vært ugreit. Det krever et veldig mot

– Hva er gjort for å gjøre noe med den ukulturen som ble beskrevet.

– Det er mye god kultur i vårt parti, men vi har gjort mye. Vi har oppdatert retningslinjene våre, det skal foregå kursing på mange nivåer, og vi skal forsterke samarbeidet med AUF, og de som er ledere i Ap skal kunne noe om dette. Samtidig er ikke dette et arbeid vi setter punktum for, sier Søtre. Ledere i ap . Vi setter ikke punktum for dette.