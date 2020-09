25 nye smittetilfeller i Bergen

Bergen er den byen i Norge som er hardest rammet av korona for øyeblikket.

Byrådsleder Roger Valhammer og holder derfor daglige pressekonferanser for å orientere om situasjonen.

Følg pressekonferansen øverst i saken!

Mandag ble det registrert 32 nye smittetilfeller i byen, tirsdag var dette tallet 25.

– Tallet er noe lavere enn dagene før. Men vanskelig å si om dette er en nedadgående trend, sier Valhammer.

12 til 87 år

Kommunaldirektør Kjell Wolff sier til TV 2 at de er glad for tallene går den rette veien.

– Men vi ikke si at dette betyr at utbruddet er over. Vi fortsetter å følge dette veldig tett, sier han.

Tirsdagens smittede er i alderen 12 til 87 år.

– Det er ukjent smittevei i fem av tilfellene. Vi håper at smittesporerene vil finne smitteveien til noen av disse, sier byråden.

– Krevende

Forrige uke ble det innført restriksjoner i Bergen som følge av den høye smitteøkningen. Blant annet er det ikke lov til å samle mer enn 10 personer privat, og barer og restauranter er pålagt å operere med besøkslister.

Byrådsledelsen vil ta en beslutning på onsdag hvorvidt tiltakene skal videreføres eller om de skal lette på restriksjonene.

– Det er dette som er krevende. Vi skal ha møte med FHI og lokale smittevernmyndigheter imorgen. Det vil bli avgjørende for hva som skjer videre. Vi er veldig bekymret for at smitten har begynt å komme inn hos de mest sårbare gruppene, og da særlig eldre som tåler covid-19 dårligere, sier Wolff.