Aleksej Navalnyj: – I går klarte jeg å puste selv

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj sier han klarer å puste på egen hånd etter at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

– Jeg har savnet dere, skriver Navalnyj i teksten til et bilde der han er sammen med familiemedlemmer på Berlin-sykehuset hvor han er innlagt.

– I går klarte jeg å puste selv hele dagen, skriver han også.

Navalnyj har siden 20. august vært innlagt på sykehus etter at han ble alvorlig syk under et besøk i Sibir.

Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men legene der var ikke i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Russland avviser

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der han har vært innlagt siden.

Prøver analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige bekrefter at den russiske opposisjonslederen ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Mandag opplyste sykehuset at tilstanden hans er blitt bedre, noe han selv bekrefter på Instagram tirsdag.

Ledelsen i Kreml nekter all kjennskap til forgiftningen av den kjente opposisjonspolitikeren og har etterlyst beviser for at det ble benyttet novitsjok.

Etter mandagens prøvesvar, kom også meldingen om at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avlyser en planlagt tur til Berlin tirsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Kjent gift

Nervegiften novitsjok er den samme som den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet med i Salisbury i England i mars 2018.

De to overlevde giftangrepet, men en britisk kvinne døde senere etter at hun var i kontakt med en parfymeflaske som inneholdt nervegiften.

Giften ble utviklet mot slutten av kalde krigen da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av Natos varlingsutstyr.

Novitsjok omtales som en fjerdegenerasjons nervegift som er flere ganger sterkere enn VX.