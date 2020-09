Jaguar F-Pace var en suksess for Jaguar her hjemme da den kom på markedet tilbake i 2016. Her gikk Jaguar inn i en for dem helt ny klasse: Nemlig SUV.

Sporty design, gode kjøreegenskaper og luksusfølelse hentet mange nye kunder til Jaguar. Men så kom elektriske I-Pace og stakk av med både oppmerksomhet og kjøpere.

Nå er F-Pace halvveis i livsløpet og det er klart for en oppdatering av modellen. Samtidig kommer en variant som vil gjøre den mer aktuell for norske kjøpere igjen.

Nå kommer nemlig F-Pace som ladbar hybrid. Med til sammen 404 hestekrefter, elektrisk rekkevidde på inntil 53 kilometer og solid avgiftsfradrag, senker den startprisen på F-Pace, til 799.900 kroner.

F-Pace har havnet i skyggen av elektriske I-Pace her hjemme, det har preget salget de siste årene.

Kommer i februar

I dag koster rimeligste F-Pace med bensinmotor (250 hestekrefter) til sammenligning 937.000 kroner. Dagens innstegmodell på F-Pace har 180-hesters dieselmotor, den starter på 824.900 kroner.

Disse punktene fremhever Jaguar selv for "nye" F-Pace:

● Forbedret design, nytt interiør og en effektiv elektrifisert drivlinje.

● Forbedret eksteriør: Med smale LED-frontlykter, ny grill, støtfanger og oppdaterte baklys.

● Elektrifiserte drivlinjer: Leveres som ladbar hybrid og mildhybrid.

● Leveres med Jaguars nyeste teknologi, Pivi Pro infotainment- system, og en 11,4-tommers HD skjerm.

● Med Software-over-the-air oppdateringer, holder kjøretøyet seg oppdatert med de nyeste kjøretøysystemene. Alt installeres sømløst over wifi.

● Tilgjengelig for bestilling i Norge nå. Forventet levering er februar 2021.

Her er en Jaguar som virkelig er kamuflert

Nytt og oppgradert interiør. Skal vi gjette at ikke så mange velger denne fargen..?

Trådløs lading

Utvendig har bilen fått nytt panser og forstørret grill. De nye og smale LED-frontlyktene er tilgjengelige med Adaptive Driving Beam-funksjonalitet, og dimmer fjernlysene for imøtekommende trafikk.

Det nye interiørdesignet skal være dristigere, med et større fokus på førersiden enn tidligere. Midtkonsollen har fått flere oppbevaringsmuligheter, og inkluderer nå også muligheter for trådløs lading. Den integrerte 11,4-tommers HD berøringsskjermen er som selve hjertet av interiøret, og leveres med nye Pivi Pro. Systemet inkluderer forbedret oppløsning med tre ganger så sterkt lys, og 48 prosent større skjerm enn i tidligere F-Pace modeller.

Nye og opppdaterte seter har bredere passform, flere massasjefunksjoner og forbedret varme,- og kjøling.

I-Pace startet faktisk med ett glass rødvin

F-Pace er en SUV i familebil-klassen. Som ladbar hybrid reduseres bagasjeromsvolumet til 485 liter.

Mindre bagasjerom

Den ladbare utgaven har altså totalt 404 hestekrefter. Elmotoren drives av et 17,1 kWt batteri, og har CO2-utslipp på kun 49g/km. 0-100 km/t tar 5,3 sekunder.

Ombyggingen til ladbar hybrid har gått noe ut over plassen i bagasjerommet. Dette svelger unna 485 liter i denne utgaven, mot 650 liter i de ikke-ladbare utgavene.

Active Road Noise Cancellation overvåker og fjerner støy fra dekk og vei, for å skape et forbedret fører-,og passasjermiljø. Støyreduksjonen isolerer også kabinen for motorlyd.

Jaguar-luksus til halv pris – etter bare tre år

F-Pace har fått mye skryt for designet, dette er en av de mest sporty SUV-ene på markedet.

Tre utgaver

F-Pace leveres med Jaguars nyeste 3D Surround Camera-teknologi, som gir god oversikt ved manøvrering av bilen. Kamerateknologien inneholder en rekke innstillinger som Junction View, 3D Perspective View og ClearSight Plan View.

Kunder kan velge mellom S-, SE- og HSE-spesifikasjonspakker, alle tilgjengelige som R-Dynamic modeller. Det siste er en stylingpakke som tøffer opp bilen litt både utvendig og innvendig.

