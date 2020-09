Shawn (39) hentet ut 20 koronadøde daglig

Da pandemien nådde USA, ble New York det hardest rammede stedet i verden. Shawn Lavin i Nasjonalgarden ble sendt inn for å hjelpe da tusenvis døde av korona i millionbyen.

I mars i år fikk løytnant Shawn Lavin i Nasjonalgarden en telefon han aldri kommer til å glemme.

– Kommandanten min sa at jeg måtte pakke bagen min og belage meg på å være borte en måned. Han sa at New York trengte min hjelp, forteller han.

DRO FOR Å HJELPE: Da tusenvis av mennesker døde av korona i New York, fikk Shawn Lavin beskjed om å reise til millionbyen for å hjelpe. Foto: Mathias Ask/TV 2

TV 2 traff ham først i mars, utenfor sykehuset Bellevue på Manhattan hvor Nasjonalgarden gjorde klar kjøletrailere, fordi det ikke var mer plass på likhusene.

– Vi er her for å hjelpe og gjør det som trengs, sa Lanvin den gang.

Hentet hundrevis av døde

Fem måneder senere, i hjembyen Amherst, forteller Lavin hvordan det var å tilbringe en måned i den hardt rammede storbyen som hjelpearbeider.

– Når du drar hjem til noen for å sette en merkelapp på dem og legge dem i en likpose, og samtidig opptre respektfullt overfor de pårørende. Det er noe man aldri helt kan forberede seg på, uansett hvor hardt du prøver, sier han.

FULLE LIKHUS: Shawn Lavin og teamet hans i Nasjonalgarden gjorde klar kjøletrailere, ettersom likhusene i New York var fulle. Foto: Mathias Ask

I mars og april var New York det stedet i verden som var hardest rammet av virusutbruddet. På det verste døde det så mange som 800 newyorkere om dagen. Lavin anslår at han var med på å hente ut hundrevis av koronaofre.

– Vi hentet ut 15 til 20 personer om dagen, forteller han.

Forberedt på ny bølge

Mer enn 20.000 personer har så langt omkommet bare i New York by, men akkurat nå er smittetallene svært lave. Men mange er bekymret for at det vil komme en ny bølge utover høsten.

Lavin er forberedt på å reise tilbake.

– Vår første oppgave da vi returnerte, var å pakke om og forberede oss på å reise ut igjen. Så vi er klare, sier han.