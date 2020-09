To barn og en kvinne funnet omkommet etter at båt sank utenfor Kreta

En større leteaksjon pågår utenfor Kreta etter at en båt med minst 60 personer sank mandag. To barn og en kvinne er funnet omkommet, mens 57 personer er reddet.

De overlevende har ikke kunnet si hvor mange mennesker som var om bord og hvorvidt noen er savnet. Båten antas å ha transportert flyktninger og migranter på vei til Italia.

Den greske kystvakten opplyser at ytterligere en person ble reddet opp av sjøen tidlig tirsdag. De tre omkomne ble hentet opp av sjøen mandag kveld.

Greske myndigheter ble varslet etter at en person som skal ha vært passasjer om bord, ringte et nødnummer. Båten sank 22 kilometer øst for Kreta i kraftig vind og høy sjø, ifølge kystvakten.

To fartøy fra kystvakten, to fly og fem skip deltar i søket.

Mange flyktninger og migranter fra Midtøsten, Asia og Afrika tar seg til Hellas i båter fra Tyrkia. Men den siste tiden har greske myndigheter meldt om en økning i trafikken sør for Kreta. Båtene har kurs mot Italia og er gjerne større enn gummibåtene som brukes for å krysse stredene mellom Tyrkia og greske øyer.

Det antas at migrantene og flyktningene har betalt menneskesmuglere for å komme med i båtene.

