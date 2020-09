Ingen positive koronatester på andre hviledag i Tour de France

Se 16. etappe på TV 2 og Sumo fra kl. 13.00!

Totalt 785 ryttere og personer rundt lagene og rittet ble testet for koronaviruset på den andre hviledagen, men alle testet negativt.

Det bekrefter Tour de France-arrangør ASO og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i en pressemelding før 16. etappe tirsdag.

Testen var den siste før rytterne kommer til Paris søndag.

– Det er nesten for godt til å være sant, men det viser tydeligvis at systemet fungerer og at alle lag og ryttere har tatt det seriøst. Da har de kontroll på det. Det er fantastisk gode nyheter, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Totalt ble 841 personer testet i forbindelse med den første hviledagen forrige uke. Da testet ingen ryttere positivt, men til sammen fire personer i støtteapparatet til Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers og Mitchelton-Scott var smittet av koronaviruset og måtte forlate Touren.

I tillegg testet Tour de France-sjef Christian Prudhomme positivt. Han er tilbake på tirsdagens etappe.

To positive prøver på samme lag – uavhengig om det er ryttere eller medlemmer av støtteapparatet – betyr at de blir kastet ut av Tour de France. De fire lagene med positive prøver stilte med blanke ark før den andre hviledagen.