Kylling servert med høstens epler

Høstens epler kan brukes til så mangt. Varme og kalde, moste og stekt. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på en skikkelig god eplegrøt.

Ingredienser kylling med eple- og sellerikompott:

4 kyllingfileter

Smør til steking salt, pepper og frisk rosmarin eller andre urtekrydder

2-3 faste norske epler

4 stilker selleri

8-10 små løk eller 2 løk

1 ½-2dl l eplemost

Urtekrydder, for eksempel timian

Slik gjør du:

La kyllingfiletene ligge framme på benken slik at de blir temperert før steking. Forsett med mandelpotetmos.

Smelt smør i en stekepanne, legg i kyllingfiletene og frisk rosmarin, stek i 3-4 minutter på hver side, øs stekefett over mens de stekes. Dryss på salt og pepper. Legg filetene/lårene over i et ildfast fat, dekk med lokk/aluminiumsfolie. La stå og hvile på benken mens eple kompotten lagets. Del epler i båter, stilkselleri i biter og rens løk (store løk deles i båter). Surr løken blank i stekepannen med litt av stekefettet fra kyllingen, 3-4 minutter, uten å bli brun/brent. Tilsett epler og stilkselleri og la surre i 1-2 minutter. Tilsett eplemost og timian og la grønnsakene trekke i 5-6 minutter. Smak til med salt og pepper. Ønsker du mer smak tilsett 1-3 ss sweet chili saus.

Ingredienser mandelpotetmos:

Ca. 500 g mandelpoteter

Ca. 100 g sellerirot eller persillerot

Smør, salt, pepper

Slik gjør du:

Skrell og del poteter og sellerirot i mindre biter. Kok møre i usaltet vann. Behold litt av kokevannet til å spe med, hell av resten av vannet. Mos grovt opp, smak til med salt, pepper og smør og eventuelt litt av kokevannet for rett konsistens.

Til dessert - Mors eplegrøt:

4-5 epler

4 dl eplemost

1-1 ½ dl sukker (smak deg fram)

1 kanelstang eller 1 splittet vaniljestang

1 ½ ss potetmel

½ dl kald eplemost eller vann

Slik gjør du:

Skrell eplene, ta ut kjernehusene og del eplene i båter. Kok eplebåtene møre i eplemost eller vann tilsatt sukker og kanel eller vaniljestang. Rør potetmel ut i kald eplemost eller vann og tilsett jevningen i de varme eplene under røring. Kok opp. Hell grøten over i serveringsbolle eller porsjonsglass. (Mor vætet alltid bollen med litt kaldt vann før grøten ble helt i bollen). Dryss ev over litt sukker.

Eplegrøt kan serveres lunken eller kald med melk/fløtemelk, vaniljesaus eller lett pisket krem.