NRK-kontor koronastengt – nå skal alle testes

NRKs lokalkontor i Førde er stengt, etter at to medarbeidere har fått påvist koronavirus. – Vi fikk et overraskende prøvesvar. Nå skal alle testes, sier kommuneoverlegen.

Tirsdag ble NRK Vestlands kontor i Førde i Sunnfjord stengt, og lokalsendingene flyttet til Bergen, etter at ytterligere én ansatt ved kontoret har testet positivt for covid-19.

Kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune sier at det nye prøvesvaret var overraskende.

Alle testes

– Etter at en ansatt i NRK fikk påvist smitte forrige uke hadde vi en god gjennomgang og mente situasjonen var under kontroll og lot derfor de aller fleste jobbe videre. Vi trodde også situasjonen var over, men så fikk vi et overraskende positivt prøvesvar i går og da måtte vi legge en helt ny strategi, sier Furnes til TV 2.

Den ansatte som nå testet positivt har jobbet fra hjemmekontor siden det første smittetilfellet ved lokalkontoret ble påvist forrige onsdag.

– I dag skal alle ansatte ved kontoret gjennomføre en test, sier kommuneoverlegen.

Han legger til at nå har det gått seks til syv dager fra de siste ansatte har hatt kontakt med de som mulig kan smitte videre.

– Dersom de NRK-ansatte tester negativt kan de gå tilbake til arbeid, men vi har sagt at de skal holde seg i karantene hjemme i 10 dager, sier Furnes.

Alle gjester blir kontaktet

– Hva gjøres i forhold til alle gjester som har vært i studio og alle som er blitt intervjuet ute i felt?

– NRK tar kontakt med som har vært besøk i lokalet deres og de skal også testes. Mens de har tatt gode forholdsregler når de har vært ute og intervjuet folk, så det ser vi som trygt, sier kommuneoverlegen.

Distriktsredaktør Dyveke Buanes er glad for at kommunelegen ikke tar noen sjanser og tester alle som var på jobb mandag, tirsdag og onsdag forrige uke.

– Vi lever i en pandemi og da har dessverre en av våre ansatte i Førde blitt smittet og deretter ett nytt tilfelle som ble kjent mandag kveld, sier Buanes.

Tar ingen sjanser

– Dersom testene til de ansatte er negative kan de returnere til jobb onsdag, men skal ha såkalt fritidskarantene – det vi si at de utenom jobb skal holde seg hjemme, sier distriktsredaktøren.

Når kontoret i Førde er stengt, vil radiosendingene tirsdag ettermiddag sendes fra Bergen.

– Når vil dere være tilbake i normal drift?

– Det er vanskelig å si. Det blir en spennende dag i dag, sier Buanes.

Prøvesvarene til alle NRK-ansatte forventes å være klare tirsdag kveld.

Det var NRK selv som meldte natt til tirsdag at en av deres ansatte har fått påvist koronavirus.

Smitten ble påvist mandag kveld, og dette er det andre tilfellet ved kontoret i Førde.