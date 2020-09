Helsemyndighetene advarer småbarnsforeldre

– Pulveret kan inneholde farlige bakterier, og de bakteriene drepes kun ved 70 grader eller mer, forteller divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

ADVARER: Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet.

– Bakteriene kan føre til en alvorlig infeksjon, og i verste fall kan det medføre dødsfall.

I bruksanvisningene på pakkene med morsmelkerstatning står det derimot at pulveret skal blandes med vann som kun holder 40-50 grader.

Altså langt under de 70 gradene uavhengige fagfolk mener må til.

Disse bakteriene kan forårsake sykdom i pulveret: Enterobacter sakazakii har forårsaket sykdom i alle aldersgrupper, men spedbarn er mer utsatt. Bakterien er assosiert med sjeldne tilfeller av hjernehinnebetennelse og blodforgiftning m.m. Salmonella kan forekomme i ferdig pulverisert morsmelkerstatning, men er mer sjelden. De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter og kvalme. Kilde: Mattilsynet

Helsemyndighetene fraråder derfor småbarnsforeldre å følge bruksanvisningen på pakkene med morsmelkerstatning.

– Vi følger rådene fra Mattilsynet og WHO, som begge er veldig tydelige på at temperaturen på vannet har en stor betydning for å uskadeliggjøre disse eventuelle bakteriene, sier Granlund.

Ble akutt syk

Kari-Anne Svindland fulgte bruksanvisningen på samtlige morsmelkerstatninger, da premature Odin på fem uker trengte ekstra næring. Hun blandet ut pulveret i vann som holdt 40-50 grader.

Etter et par dager med morsmelkerstatning, ble Odin akutt syk.

– Han kastet opp og var dårlig i magen, og gikk ikke opp i vekt. Legen gjorde undersøkelser uten å finne noe, men mente det måtte være en tarminfeksjon, forteller Svindland.

BEKYMRET: Mamma Kari-Anne Svindland og sønnen Odin Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Se Kari-Anne fortelle mer om den skremmende opplevelsen i videoen over.

Etter tips fra helsesøster begynte hun å blande pulveret med varmere vann, slik helsemyndighetene anbefaler.

– Jeg vil si det gikk tre-fire dager, så gikk det gradvis over. Etter det har han ikke vært syk.

Kari-Anne mener at Odin ble helt frisk etter at de sluttet å følge bruksanvisningen på pakkene, og begynte å følge rådene fra norske helsemyndigheter.

Produsenter mener produktene er trygge

Det er produsentene selv som er ansvarlige for å ha riktig informasjon på pakkene.

TV 2 hjelper deg har snakket med Norges to største produsenter, Nestlé og HIPP, som begge mener at deres produkter er trygge når man følger bruksanvisningen.

KAN INNEHOLDE FARLIGE BAKTERIER: Morsmelkerstatning fra Nestlé og HIPP Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

– De internasjonale retningslinjene åpner opp for alternative måter å tilberede produktene på, sier matregelansvarlig i Nestlé, Anders Tharaldsen.

– Vi har spesielt strenge krav ved produksjonen, og det gir etter vår mening et trygt produkt.

Nestlé påpeker imidlertid at de er i dialog med myndighetene for å klare opp i forskjellene og finne en felles enighet og løsning.

– Dersom myndighetene ikke aksepterer den dokumentasjonen vi gir dem må vi selvsagt endre tilberedningsinstruksen vår, vedgår Tharaldsen.

HIPP: – Forhindrer risikoen for forbrenning

Produsenten HIPP sier at deres anbefalinger samsvarer med retningslinjer fra den Europeiske barnelegeforeningen, og påpeker at produktene har gjennomgått omfattende vitenskapelige tester.

De mener dessuten at en lavere temperatur ved tilberedning forhindrer risikoen for forbrenning, og en mulig svekkelse av produktets kvalitet.

Helsedirektoratet tydeliggjør rådene

Helsedirektoratet mener de sprikende rådene kan være forvirrende for forbrukerne, og har derfor oppdatert og tydeliggjort sine råd på Helsenorge.no.

Oppdatert informasjon er nå også blitt tilgjengelig i form av flere informasjonsfilmer. Filmene er en del av en digital løsning for spedbarnsernæring, som Helsedirektoratet er i ferd med å lage i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming.