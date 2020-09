Det norske helsetemaet på plass i Moria: – Vi er spente

Det var et spent kriseteam fra Norge som ankom Lesvos tirsdag. Kristeamet skal bidra med et helsetilbud til asylsøkerne i den nye leiren etter at Moria-leiren brant ned.

TV 2 møter teamet før de går inn i den nye leiren.

– Vi er spent på hva som møter oss i leiren. Men alle i teamet er godt forberedt, og gjør så godt vi kan. Den største utfordringen blir å skaffe oversikt over området, sykdomsbildet og hvilke skader personene har, forteller Morten Herangen, presseansvarlig for det norske kriseteamet.

TV 2 og andre medier har så langt blitt nektet adgang i den nye leiren.

Teamet ankom 11-tiden norsk tid tirsdag morgen. De vil gå rett i møter med de lokale.

SPENT: Rundt klokken 11 norsk tid var det norske teamet på plass. Morten Herangen, presseansvarlig for teamet er spent på hva som møter de innenfor sperringene. Foto: TV 2

– Nå skal vi gjennomføre en befaring før vi skal møte representater fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og lokale myndigheter. Deretter skal vi se på området hvor våres klinikk skal ligge, sier Herangen.

Gynekolog og jordmor i teamet

Om teamet rekker å behandle pasienter allerede tirsdag, er han usikker på.

– Vi begynner jobben så fort det er praktisk mulig. Når det blir, er for tidlig å si. Vi vil etablere helsetilbudet så fort vi har en oversikt, forteller Herangen.

Av teamets 22 medlemmer er 17 helsearbeidere, blant annet en gynekolog, jordmødre og barneleger. De øvrige fem personene jobber med ledelse, logistikk, sikkerhet og kommunikasjon.

Personene i teamet er hentet fra den samme ressursen som ble brukt i Nord-Italia i vår, og som tidligere har vært sendt til Samoa og Kongo.

Midlertidig leir

På søndag meldte gresk TV at om lag 300 asylsøkere har flyttet inn i en midlertidig teltleir som er satt opp på Lesvos.

Greske myndigheter er i ferd med å sette opp en midlertidig leir for å skaffe de mange tusen menneskene som bodde i den nå nedbrente Moria-leiren, tak over hodet.

Alle som skal innkvarteres der, må testes for korona først, og søndag ettermiddag var det påvist sju nye smittetilfeller, opplyser greske helsemyndigheter til ERT.