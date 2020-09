TV 2s ekspert stusser på Froome-utspill

Fra kl. 13.00 tirsdag: Se 16. etappe av Tour de France på TV 2 og Sumo.



Team Ineos Grenadiers har skuffet stort i årets Tour de France. Egan Bernal er kjørt av i sammendraget, åtte og et halv minutt bak sammenlagtleder Primoz Roglic.

Superstjernene Geraint Thomas og Chris Froome ble vraket og kjørte heller Tirreno-Adriatico. Det gikk så som så for Froomes del. Briten endte på 91. plass sammenlagt, over en time bak vinner Simon Yates.

– Kunne bidratt

Froome, som neste sesong skal sykle for Israel Start-Up Nation, mener imidlertid at han hadde hatt noe i Tour de France å gjøre.

– Jeg tror jeg kunne ha spilt en rolle, men laget bestemte seg for at det var best for dem og meg at jeg ikke dro. Jeg kan bare snakke for meg, men jeg hadde med glede dratt til Touren for å hjelpe, sier Froome til Eurosport, gjengitt av blant andre Cycling Weekly.

Samtidig understreker han at det trolig «ga mer mening» for hans egen del ikke å være under så stort press all den tid han prøver å komme tilbake til sitt beste.

Men:

– Jeg og Thomas har mye erfaring etter å ha kjørt Touren i mange år. Vi har vunnet den fem ganger mellom oss, så jeg tror vi kunne bidratt i den forstand og hjulpet laget, sier Froome.

Akkurat det siste utspillet får TV 2s ekspert til å stusse.

– Thomas kunne nok bidratt slik formen er nå, men Froome ser ikke ut som han kunne bidratt noe særlig i det hele tatt. Han kjørte i hvert fall jævlig dårlig i Tirreno-Adriatico, sier Johan Kaggestad.

STUSSER: Johan Kaggestad, TV 2s sykkelekspert. Foto: Gorm Kallestad

– Det kaller jeg å være etterpåklok. De kunne bidratt hvis de var i bedre form da de tok ut laget, fortsetter han.

Thomas med nøkternt svar

Thomas viste seg fra en langt bedre side i det italienske etapperittet. 2018-vinneren av Tour de France endte på andreplass, 17 sekunder bak Simon Yates. Han slo ryttere som Rafael Majka og Wilco Kelderman.

Kaggestad mener imidlertid at det var en korrekt avgjørelse også å vrake Thomas fra Tour de France. Briten skal heller gå for Giro d'Italia.

– Jeg er helt enig i måten de tok ut laget på. De kjørte dårlig i rittene før uttaket, og man kan ikke drive å ta ut en mann på gamle meritter. Det er sånn jeg opplevde det, i hvert fall, sier Kaggestad, og påpeker at nivået er mye lavere i Tirreno-Adriatico enn Tour de France.

Thomas ville på sin side ikke diskutere Tour-uttaket etter siste etappe av Tirreno-Adriatico.

– Jeg er fokusert på Giroen. Det var avgjørelsen de tok. Om og men – man kan diskutere de tingene dagen lang. Det var avgjørelsen som ble tatt, og jeg ser frem til Giroen nå. Det er hovedmålet mitt, sa Thomas, ifølge Cycling News.

