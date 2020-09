Abid Raja med utspekulert gave til Tom Cruise

Kulturminister Abid Raja (V) kommer ikke tomhendt når han tirsdag skal besøke Hollywood-stjernen Tom Cruise, som for øyeblikket spiller inn neste «Mission Impossible»-film i Rauma.

– Jeg har med meg boken «Norges vakreste eventyr», som en gave fra 71 grader nord-gjengen, sier Raja og viser frem boken.

Spesiell hilsen

I boken har forfatterne skrevet en spesiell hilsen:

«Du har aldri tenkt på hva kulturminister Raja og Tom Cruise har til felles», står det i hilsenen, med et bilde der Raja henger fra Preikestolen.

Dette håper kulturministeren vil få skuespilleren til å ville komme tilbake til Norge.

– Her kommer han til å se de fantastiske bildene fra Norge og tenke at «her må jeg komme og legge neste filmproduksjon». For alt det vi vet, så får vi han kanskje med på en topp-tur neste gang. Det hadde vært noe, sier Raja.

Håper på mer Norges-skryt

Under besøket senere tirsdag skal de to også prate om det som fikk mange nordmenn til å reagere under forrige film:

– Vi skal snakke litt om det vi satte mindre pris på, at de plasserte Preikestolen i Himalaya. Jeg håper jo at han skal kreditere Hellesylt og Åndalsnes på en eller annen måte i denne filmen.

Tom Cruise inviterte Abid Raja til innspillingen da de møttes i Bergen tidligere i sommer.

Raja håper produksjonen vil bruke Norge som kulisse også i «Mission Impossible 8».

– Vi skal stille til rådighet midler til Filminstituttet, så er det en uavhengig gruppe som bestemmer hvem som får disse midlene, sier han.