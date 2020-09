Utelivet må stenge klokken 22 og alle stående eller gående må bruke munnbind

Danske myndigheter innfører strenge restriksjoner for hovedstaden København og 17 andre kommuner.

– Smitten er på et høyt nivå. Antallet innlagte har steget. Seruminsituttet (tilsvarende FHI, journ.anm) advarer om at vi står på kanten av noe som kan utvikle seg til en ny bølge, skriver statsministeren i et Instagram-innlegg.

Under pressekonferansen ble det klart at det innføres omfattende restriksjoner for utelivet. I København og i 17 andre kommuner pålegges alle utesteder, restauranter, kafeer og puber å stenge klokken 22.

Det samme gjelder for private arrangementer.

Munnbind-påbud

Det innføres også påbud om å bruke munnbind hvis man er gående eller stående. Sitter man ned på en kafé, bar eller restaurant skal man ikke bære munnbind.

De nye tiltakene innføres fra og med torsdag denne uken, og vil gjelde i to uker fremover.

– Handler vi ikke nå lokalt, konkret og målrettet kan dette utvikle seg til en bølge nummer to, sier helse- og eldreminister Magnus Heunicke under pressekonferansen.

Store konsekvenser

Justisminister Nick Hækkerup mener at danskene ikke har forstått alvoret av situasjonen.

– Budskapet om situasjonens alvor har ikke i tilstrekkelig grad nådd gjennom hos folk, sa ministeren og viser til alle som møtes for å feste.

Justisministeren erkjenner at de nye tiltakene vil få store konsekvenser for mennesker og økonomien i landet.

– De nye midlertidige tiltakene for å unngå ytterligere nedstengelser vil ha store konsekvenser, og derfor skal det gjøres en stor innsats for å bremse smitten, sier han.

– Snur ryggen til

Rikspolitisjef Thorkild Fogde sier at det er nødvendig med nye tiltak.

– Folk retter seg etter politiets anvisninger, men det hjelper ikke så mye når de brytes med en gang vi snur ryggen til, sier Fogde.

Tirsdag ble det registrert 334 nye smittetilfeller i Danmark. 55 personer er innlagt på sykehus, hvorav tre personer får intensivbehandling.

Fagdirektør i SSI (FHI i Norge) Kåre Mølbak sier det er vanskelig å svare på hvorvidt landet nå er inne i en bølge nummer to.

– Med tanke på den kraftige nedstengingen vi hadde i mars, fikk ikke første bølge helt lov til å utvikle seg, det ble vårt supervåpen. På den måten ble vi aldri helt ferdig med den første bølgen. Derfor er det vanskelig å svare på om vi skal kalle dette bølge en eller bølge to, sier han.

Mølbak oppfordrer også til å kun se en håndfull personer over en lengre periode.