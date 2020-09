Bertheussen-saken: Fant mannlig DNA på mystisk lue

6. desember i 2018 rykket politiet ut til justisministerens bolig, da noen hadde tagget på parets bil og husvegg. Det hang også en hyssing ut av bilens bensintank. Enden på hyssingen var brent.

På bilen hadde noen tegnet et hakekors og skrevet «Rasist», mens det var skrevet «Rasisit» på husveggen.

Bertheussen nekter straffskyld, og sier i sin frie forklaring at hun tror hun kan ha sovnet på sofaen den aktuelle natten.

Mystisk lue

Tirsdag legges det frem beslag og bilder fra dagen da skadeverket hadde blitt gjort på boligen til Laila Bertheussen (55) og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Da kom det frem at politiet fant en mørkeblå lue på gårdsplassen like ved parets bil.

VITNET: Politioverbetjen Maria Sahr Bergheim vitnet om luefunn tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten

De fant også en hyssing hengende ut av bensintanken på bilen, og tanklokket liggende på bakken. Noen hadde revet det av.

Alt dette ble sendt til Kripos for analyser. Det ble ikke funnet DNA på noen av beslagene – bortsett fra lua.

Der fant analysen en mannlig DNA-profil, men av mindre mengder enn det som vanligvis gir utslag.

– Profilen er ukjent, og er oversendt Kripos for registrering i registeret, sa politioverbetjent Maria Sahr Bergheim som vitnet i retten om beslagene tirsdag.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden ville vite mer om hvilke undersøkelser som er gjort av lua.

– Vedkommende er ikke registrert i strafferegisteret, men er det sjekket opp mot andre personer, lurer spurte Elden.

– Jeg har ikke oversikt over alt som er gjort, men ikke såvidt meg bekjent, svaret Bergheim.

Analyserte 31 tusjer

Hva som er brukt til å tagge på boligen og bilen er sentralt i straffesaken. Aktoratet mener de kan knytte skriften til en tusj som ble funnet bak en bokhylle i kjellerstua hos Bertheussen og Wara.

RASISIT: Analyser viser at tusjen som ble brukt til å skrive «RASISIT» på veggen etter all sannsynlighet ble beslaglagt i boligen. Foto: Politiet

Totalt ble det beslaglagt 31 tusjer i parets hjem. De ble sendt til Kripos for analyser. Der klarte de å skille alle tusjene bortsett fra de én, en Penol 1000, fra skriften på veggen og bilen.

– Da blir det en sannsynlighetsovervekt for at det er den tusjen som ble funnet bak en bokhylle i Waras og Bertheussens hjem som ble brukt, sier senioringeniør Knut Endre Sjåstad, som vitner i retten tirsdag.

SENIORINGENIØR: Knut Endre Sjåstad i Kripos analyserte 31 tusjer. Foto: Ole Berg-rusten

Det er den sterkeste konklusjonen Kripos kan trekke.

Kripos fikk også tilsendt en ny tusj av samme merke fra produsenten Penol, for å gjøre ekstra undersøkelser. Den nye tusjen de fikk fra leverandøren, var forskjellig fra tusjen som ble beslaglagt.

– Det kan skyldes alder. Vi vet ikke om leverandøren har endret oppskriften på rødfargen, sier Sjåstad.

Det ble ikke funnet DNA eller fingeravtrykk på tusjen.

– Ble sjokkert

Bertheussen fortsatt tirsdag sin forklaring i Oslo tingrett. Saken er lagt opp slik at hun vil forklare seg om for hvert enkelt tiltalepunkt.

55-åringen sto oppreist i vitneboksen. Hun har vanskeligheter med å sitte, og har stått hele rettssaken. Tirsdag var hun ikledd en lysegrønn genser og grå bukser.

Innledningsvis sa Bertheussen at hun synes det er svært tøft å få livet sitt, blant annet mye medisinsk historikk, brettet ut for åpen rett. Hun skalv i stemmen da hun snakket om vanskelighetene.

Etter hvert begynner statsadvokat Fredrik Ranke å spørre henne om natten da skadeverket ble gjort, 6. desember.

Bertheussen hevder hun ikke har utført handlingene, og sier hun ikke husker noe klart fra den natten. Hun tror hun kan huske at samboer og daværende justistminister Tor Mikkel Wara var ute av senga i løpet av natta, men kan ikke være sikker.

På morgenen insisterte Wara på at hun måtte stå opp. Han tok henne med bort til vinduet, og viste henne hakekorset på bilen.

– Det var et sjokk der og da, men jeg syns det så ut som pøbelstreker, sier Bertheussen.

I sin utspørring spiller aktoratet et avhør som ble gjort den 18. desember i 2018, 12 dager etter skadeverket. Da sa Bertheussen at tårene begynte å trille da hun så taggingen.

Nettsøk

Aktoratet mener Bertheussen har utført skadeverket, og at hun forsøkte å rette mistanke mot teaterstykket «Ways of seeing», som ble satt på Black Box teater på Grünerløkka. Skadeverket skjedde fire dager etter at Bertheussen publiserte en kronikk om teaterstykket.

I retten legger aktoratet frem netthistorikken fra Bertheussens datamaskin dagen før og natten da skadeverket skjedde. Den viser at hun søkte opp mot ti ganger på «Black Box»-teater, og at hun gjorde flere Facebook-søk på flere aktører i teateret, blant annet regissør Pia Maria Roll.

Nettsøkene varte frem til klokken 01.58.

Statsadvokat Ranke sa det vil bli lagt frem bevis som er grundig dokumentert, deriblant bevegelse som er registrert på telefonens helse-app mellom 2 og 2.30 på natta. Bertheussen sier hun antar at det dreier seg om rydding, men presiserer at det ikke er et minne hun har.

Bertheussen har sagt at hun og samboer Wara har hatt en teori om at han kan ha våknet av at skadeverket ble utført.

– Disse bevegelsene korresponderer med utgangspunktet for etterforskningen. Tror du Wara våknet av noe du holdt på med? spurte Ranke.

– Da ville han merket at jeg ikke lå i sengen. Så svaret er nei, sa Bertheussen.